إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الخميس المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد، الخميس المقبل، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.
وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول، مهند الخطيب، إن الوحدة ستعلن أيضا مساء يوم السبت المقبل نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وأضاف الخطيب أن الوحدة سترسل رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي خزنوها في طلبات الالتحاق، تتضمن نتائج ترشيحهم، في حين ستنشر لاحقاً نتائج الترشيح والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل.
--(بترا)
أ ر/ن ح/رق
26/09/2023 18:17:14
MENAFN26092023000117011021ID1107146276
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