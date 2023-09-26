إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الخميس المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد، الخميس المقبل، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول، مهند الخطيب، إن الوحدة ستعلن أيضا مساء يوم السبت المقبل نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.

وأضاف الخطيب أن الوحدة سترسل رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي خزنوها في طلبات الالتحاق، تتضمن نتائج ترشيحهم، في حين ستنشر لاحقاً نتائج الترشيح والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل.

--(بترا)

أ ر/ن ح/رق

26/09/2023 18:17:14