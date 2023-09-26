الغذاء والدواء تطلق حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين، تحت شعار "استعملها صح".

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، خلال ورشة لإطلاق الحملة، إن الحملة تهدف إلى تعزيز وعي مرتادي مراكز اللياقة البدنية والعاملين فيها بالاستخدام الآمن للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين، مؤكدا أهمية محور التوعية والتثقيف كمحور أساسي ونهج عمل تتبناه المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أن المؤسسة تمارس دورها التشريعي والرقابي على أغذية الاستعمال الخاص والمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين ضمن رسالتها الهادفة إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وتطبيق أحدث الممارسات والتشريعات العالمية في هذا المجال.

وأكد مهيدات ضرورة تواجد أخصائي تغذية رياضية في مراكز اللياقة البدنية لتقديم الإرشادات اللازمة للرياضي، وتوظيف البحث العلمي لإجراء الدراسات العلمية التي تؤكد سلامة ومأمونية الأغذية المخصصة للرياضيين.

وأشار إلى أن المؤسسة تتبنى مسؤولية التوعية إلى جانب دورها في الرقابة والتسجيل نظرا لمساهمة التوعية في منع الكثير من المخاطر الصحية، كما أنها تسعى إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريبية دوريا.

من جهتها، عرضت ممثلة اللجنة الأولمبية سوزان النشاشيبي، خلال الورشة الاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية ورؤية ومهام اللجنة الأولمبية الأردنية اللجنة كمؤسسة رياضية غير ربحية تضم تحت مظلتها 47 اتحادا رياضيا ونوعيا أولمبيا وغير أولمبيا.

وأكد ممثل مركز الأعداد الأولمبي أخصائي تغذية رياضية الدكتور محمود الخطيب، ضرورة معرفة مخاطر وفوائد وفعالية وسلامة المكمل الغذائي، موصيا باستشارة المتخصصين بالجرعة المناسبة، وطريقة التناول والتحضير، والتوقيت، والمدة الزمنية.

بدورها، بينت رئيس قسم التعليم في المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات الدكتورة سينه حتقاي، أن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تنظم مكافحة المنشطات عالمياً، وتلتزم جميع الجهات الموقعة على المدونة بتنفيذ بنودها بشكل متناغم عالمي بهدف حماية صحة الرياضيين وإيجاد رياضة نظيفة عادلة للجميع.

وقال مدير مديرية الغذاء إن أغذية الرياضيين تؤخذ عن طريق الفم كأغذية تكميلية مضافة للتغذية السليمة ومتوافقة مع نوع النشاط الرياضي بهدف تحسين الأداء وبناء الأنسجة العضلية وترميم الأنسجة التالفة، وتؤخذ حسب طريقة الاستخدام الواردة في بطاقة البيان وحسب التحذيرات والإرشادات محددة.

وعرضت رئيس شعبة أغذية الرياضيين في قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين التابع للمؤسسة المهندسة ردينة العبادي، لدور المؤسسة على قطاع أغذية الرياضيين ومهام مديرية الغذاء في منح إجازة استيراد وتداول للمنتجات والرقابة على المنتجات المستوردة والرقابة على المنتجات المصنعة محلياً والتوعية والتثقيف، لافتة إلى السعي نحو تطوير تعليمات أغذية الرياضيين بما يتناسب مع التطورات ويعزز كفاءة عملية تسجيل أغذية الرياضيين من خلال الأتمتة.

وأشار رئيس شعبة أغذية الاستعمال الخاص المهندس مأمون غرايبة إلى الممارسات الخاطئة المتكررة كعدم قراءة بطاقة البيان باللغة العربية وعدم اتباع الإرشادات والتحذيرات الموجودة، والاعتماد على نصائح وإرشادات المدرب والبائع، ما قد يسبب آثارا على الكلى والكبد والنمو وشراء المنتجات من مصادر غير موثوقة وغير حاصلة على إجازة من المؤسسة.

--(بترا)

ع د/م ف/رق

26/09/2023 18:13:41