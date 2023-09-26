الغذاء والدواء تطلق حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين، تحت شعار "استعملها صح".
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، خلال ورشة لإطلاق الحملة، إن الحملة تهدف إلى تعزيز وعي مرتادي مراكز اللياقة البدنية والعاملين فيها بالاستخدام الآمن للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين، مؤكدا أهمية محور التوعية والتثقيف كمحور أساسي ونهج عمل تتبناه المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف أن المؤسسة تمارس دورها التشريعي والرقابي على أغذية الاستعمال الخاص والمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين ضمن رسالتها الهادفة إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وتطبيق أحدث الممارسات والتشريعات العالمية في هذا المجال.
وأكد مهيدات ضرورة تواجد أخصائي تغذية رياضية في مراكز اللياقة البدنية لتقديم الإرشادات اللازمة للرياضي، وتوظيف البحث العلمي لإجراء الدراسات العلمية التي تؤكد سلامة ومأمونية الأغذية المخصصة للرياضيين.
وأشار إلى أن المؤسسة تتبنى مسؤولية التوعية إلى جانب دورها في الرقابة والتسجيل نظرا لمساهمة التوعية في منع الكثير من المخاطر الصحية، كما أنها تسعى إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريبية دوريا.
من جهتها، عرضت ممثلة اللجنة الأولمبية سوزان النشاشيبي، خلال الورشة الاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية ورؤية ومهام اللجنة الأولمبية الأردنية اللجنة كمؤسسة رياضية غير ربحية تضم تحت مظلتها 47 اتحادا رياضيا ونوعيا أولمبيا وغير أولمبيا.
وأكد ممثل مركز الأعداد الأولمبي أخصائي تغذية رياضية الدكتور محمود الخطيب، ضرورة معرفة مخاطر وفوائد وفعالية وسلامة المكمل الغذائي، موصيا باستشارة المتخصصين بالجرعة المناسبة، وطريقة التناول والتحضير، والتوقيت، والمدة الزمنية.
بدورها، بينت رئيس قسم التعليم في المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات الدكتورة سينه حتقاي، أن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تنظم مكافحة المنشطات عالمياً، وتلتزم جميع الجهات الموقعة على المدونة بتنفيذ بنودها بشكل متناغم عالمي بهدف حماية صحة الرياضيين وإيجاد رياضة نظيفة عادلة للجميع.
وقال مدير مديرية الغذاء إن أغذية الرياضيين تؤخذ عن طريق الفم كأغذية تكميلية مضافة للتغذية السليمة ومتوافقة مع نوع النشاط الرياضي بهدف تحسين الأداء وبناء الأنسجة العضلية وترميم الأنسجة التالفة، وتؤخذ حسب طريقة الاستخدام الواردة في بطاقة البيان وحسب التحذيرات والإرشادات محددة.
وعرضت رئيس شعبة أغذية الرياضيين في قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين التابع للمؤسسة المهندسة ردينة العبادي، لدور المؤسسة على قطاع أغذية الرياضيين ومهام مديرية الغذاء في منح إجازة استيراد وتداول للمنتجات والرقابة على المنتجات المستوردة والرقابة على المنتجات المصنعة محلياً والتوعية والتثقيف، لافتة إلى السعي نحو تطوير تعليمات أغذية الرياضيين بما يتناسب مع التطورات ويعزز كفاءة عملية تسجيل أغذية الرياضيين من خلال الأتمتة.
وأشار رئيس شعبة أغذية الاستعمال الخاص المهندس مأمون غرايبة إلى الممارسات الخاطئة المتكررة كعدم قراءة بطاقة البيان باللغة العربية وعدم اتباع الإرشادات والتحذيرات الموجودة، والاعتماد على نصائح وإرشادات المدرب والبائع، ما قد يسبب آثارا على الكلى والكبد والنمو وشراء المنتجات من مصادر غير موثوقة وغير حاصلة على إجازة من المؤسسة.
--(بترا)
ع د/م ف/رق
26/09/2023 18:13:41
MENAFN26092023000117011021ID1107146275
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