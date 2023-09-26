الأعلى للسكان: الحاجة غير المُلباة لاستعمال وسائل فعّالة لتنظيم الإنجاب كبيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- قال المجلس الأعلى للسكان، إن الحاجة غير المُلباة إلى استعمال وسائل فعّالة لتنظيم الإنجاب في الأردن كبيرة، وإن الفرص الضائعة للحصول على مشورة عن عناصر الصحة الإنجابية عديدة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لوسائل تنظيم الإنجاب الذي يحتفل به العالم سنويا في 26 أيلول، أنه رغم الانخفاض في معدل استخدام الوسائل التقليدية التي تتميز بنسبة فشل عالية عند استعمالها لأشهر عديدة، فإن هذا المعدل ما زال مرتفعاً عند 14.4 بالمئة قياساً بالعديد من الدول النامية، كما ما يزال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة متواضعاً عند حوالي 37.4 بالمئة.

وتابع، أن هنالك نسبة مرتفعة من السيدات المتزوجات اللواتي لديهنّ حاجة غير مُلباة لتنظيم الإنجاب بلغت نحو 14.2 بالمئة (13.6 بين الأردنيات، و 18.6 بين السوريات)، وإذا أضيف إليها نسبة الأزواج الذين يستخدمون الوسائل التقليدية، فإن نسبة من لديهنّ حاجة غير مُلباة إلى وسيلة فعالة لتنظيم الإنجاب تصل إلى 28.6 بالمئة، وهذه نسبة عالية جداً.

وأكد المجلس أنه إذا لم تسع برامج الصحة الإنجابية إلى هؤلاء الأزواج لتلبية حاجاتهم، فإنهم سيكونون معرضين لولادات سنوية غير مرغوبة، ومسؤولين عن نسبة عالية من الولادات غير المقصودة على المستوى الوطني التي تقدر بحوالي 60 ألف ولادة سنوياً.

وبين، أن استعمال هذه الوسائل يظل مؤشرا على رغبة أكيدة لدى الزوجين لتنظيم إنجابهم، إذ بلغت نسبة النساء المتزوجات حالياً وفي سن الإنجاب اللاتي لا يرغبنّ في إنجاب مزيد من الأطفال مستقبلا 49 بالمئة، مقارنة بـ 28 بالمئة عند الرجال، كما بلغت نسبة السيدات المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي لا يستعملنّ حالياً وسائل تنظيم الإنجاب ولديهنّ النية لاستخدامها مستقبلا حوالي 33 بالمئة.

وقال المجلس، إن وجود مستويات إنجاب عالية وتباينها حسب المحافظات، والجنسية، ومستوى التعليم ومستوى المعيشة يشكل تحديا لجميع الإستراتيجيات؛ إذ يبلغ معدل الإنجاب المكتمل للنساء ضمن الفئة العمرية 40-49 عاما 3.8 طفل لكل امرأة بين الأردنيات، مقارنة بـ 5 طفل لكل امرأة بين السوريات؛ ويسهم التباين الإنجابي في إحداث فرق في معدلات تزايد أعداد الأردنيين واللاجئين السوريين، كما يوسّع الفجوة بينهم في حجم الأسرة ومستوى المعيشة، إلى جانب قصر مدة المباعدة بين المواليد حيث إن 29 بالمئة من المواليد في الأردن لم تمضِ على ولادة سابقيهم سنتان.

وبحسب البيان، يستمر تسجيل أعداد عالية من المواليد كل سنة، إذ سُجل نحو 2.7 مليون مولود خلال الأعوام 2010-2022 بمتوسط سنوي يتجاوز 200 ألف مولود.

وأظهرت نتائج غير منشورة لمسح السكان والصحة الأسرية 2017/2018 أن نسبة حديثي الزواج الذين أنجبوا مولودهم الأول خلال سنة ونصف، وخلال سنتين بعد الزفاف بلغت 66.3 بالمئة، و78.9 بالمئة على التوالي.

وتشير بيانات نظام التزويد الخاص بوسائل تنظيم الإنجاب لدى وزارة الصحة، إلى تراجع في عدد سنوات الحماية من الحمل، أي أعداد المتزوجات المحميّات من الحمل المستخدمات للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، وفقا لكميات وسائل تنظيم الأسرة الموزعة من قبل القطاعات التي يغذيها نظام التزويد خلال الأعوام 2015 -2022.

وبيّن المجلس، أن من الأسباب المحتملة لتناقص عدد المستخدمين للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، وجود فرص ضائعة لتقديم المعلومة والمشورة حول هذه الوسائل للمتزوجات المترددات على مواقع الخدمات خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، وفي فترة النفاس، وعند زيارة تطعيم المواليد، أو أي زيارات أخرى، وكذلك قبل الخروج من أقسام الولادة بعد الوضع، ونقص في عدد مقدمات المشورة المتفرغات لهذه المهمة، وغيرها من الفرص.

وأشار البيان إلى أن من أبرز الأدلة على هذه الفرص المهدورة، أن 79 بالمئة من النساء المتزوجات ممن هنّ في سن الإنجاب وكُنّ غير مستخدمات لوسائل تنظيم الإنجاب لم يتلقين مشورة أو معلومات عن تنظيم الإنجاب من عاملة صحية ميدانية أو عندما كُنّ في مرفق صحي خلال السنة الماضية حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017/2018.

وقال المجلس إنه يعمل بالتعاون مع الشركاء على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام 2020-2030، والخطط التنفيذية المنبثقة عنها.

(بترا)

وز/ن ح/رق

26/09/2023 18:02:15