وزير المياه يوعز بإعداد خطط عمل لصيف 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود خلال زيارته اليوم الثلاثاء، شركة مياه الأردن "مياهنا" أهمية رفع مستوى الجاهزية والأداء، موعزا ببدء إعداد خطط عمل لصيف 2024، وديمومة خدمة المياه والصرف الصحي لجميع المشتركين في المحافظات.
وبين أبو السعود خلال الزيارة التي التقى خلالها، رئيس هيئة المديرين في الشركة المهندس سعد أبو حمور، والرئيس التنفيذي المهندس محمد العوران، ضرورة امتلاك خطة فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية، سيما في وقت اشتداد الطلب على المياه.
وأشار إلى أن التوزيع العادل والمدروس للحصص المائية على المشتركين؛ سيتكفل بمد الناس باحتياجاتهم المائية، إلى جانب خفض مستوى الشكاوى، بعد العمل على تصويبها، مؤكدا ضرورة تنفيذ التعليمات والدقة في إصدار فواتير المياه بمواعيدها المحددة والتعامل بمنتهى المسؤولية مع ملاحظات المواطنين.
وتفقد أبو السعود يرافقه أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، مركز التحكم والسيطرة، واستمع إلى شرح مفصل عن واقع التزويد المائي وأبرز الشكاوى الواردة، موعزا بسرعة معالجتها.
من جهته، أكد العوران أن الشركة تولي جل اهتمامها لتوزيع الحقوق المائية بعدالة على المشتركين، مشيرا إلى أهمية زيارة الوزير واطلاعه على خطة الشركة.
--(بترا)
ي ع/م ف/رق
26/09/2023 17:58:28
MENAFN26092023000117011021ID1107146273
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