وزير المياه يوعز بإعداد خطط عمل لصيف 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود خلال زيارته اليوم الثلاثاء، شركة مياه الأردن "مياهنا" أهمية رفع مستوى الجاهزية والأداء، موعزا ببدء إعداد خطط عمل لصيف 2024، وديمومة خدمة المياه والصرف الصحي لجميع المشتركين في المحافظات.

وبين أبو السعود خلال الزيارة التي التقى خلالها، رئيس هيئة المديرين في الشركة المهندس سعد أبو حمور، والرئيس التنفيذي المهندس محمد العوران، ضرورة امتلاك خطة فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية، سيما في وقت اشتداد الطلب على المياه.

وأشار إلى أن التوزيع العادل والمدروس للحصص المائية على المشتركين؛ سيتكفل بمد الناس باحتياجاتهم المائية، إلى جانب خفض مستوى الشكاوى، بعد العمل على تصويبها، مؤكدا ضرورة تنفيذ التعليمات والدقة في إصدار فواتير المياه بمواعيدها المحددة والتعامل بمنتهى المسؤولية مع ملاحظات المواطنين.

وتفقد أبو السعود يرافقه أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، مركز التحكم والسيطرة، واستمع إلى شرح مفصل عن واقع التزويد المائي وأبرز الشكاوى الواردة، موعزا بسرعة معالجتها.

من جهته، أكد العوران أن الشركة تولي جل اهتمامها لتوزيع الحقوق المائية بعدالة على المشتركين، مشيرا إلى أهمية زيارة الوزير واطلاعه على خطة الشركة.

--(بترا)

ي ع/م ف/رق

26/09/2023 17:58:28