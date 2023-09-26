2768 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2768 طنا، منها 1702 طن خضار، و903 أطنان فواكه، و163طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 15 و45، والجزر بين 70 و100، والخيار بين 15 و35، والزهرة بين 25 و45، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/رق
26/09/2023 17:43:03
MENAFN26092023000117011021ID1107146271
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