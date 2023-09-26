2768 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2768 طنا، منها 1702 طن خضار، و903 أطنان فواكه، و163طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 15 و45، والجزر بين 70 و100، والخيار بين 15 و35، والزهرة بين 25 و45، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/رق

26/09/2023 17:43:03