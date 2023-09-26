الإعلان عن مسابقة حول أهداف التنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أعلن مكتب المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في الأردن، عن مسابقة "الكتابة والرسم والتصوير" حول أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف المسابقة، بحسب بيان للمكتب الأممي، اليوم الثلاثاء، إلى تشجيع الشباب والشابات على التعبير عن وجهات نظرهم بشأن أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التعليم والعمل المناخي والأمن الغذائي والمياه.

وتُعد هذه المسابقة منصة للشباب والشابات في الفئة العمرية من 15 - 18 عامًا في الأردن، لعرض مواهبهم ووجهات نظرهم من خلال كتابة القصص والرسم والتصوير.

وتتيح لهم المشاركة بالمسابقة التفكير بتحديات يواجهها مجتمعهم، وتصوّر حلول مستدامة لهذه التحديات، والمساهمة في التغيير الإيجابي.

وتغطي المسابقة مواضيع: التعليم، والعمل المناخي، والأمن الغذائي، أو المياه، وسيحصل الفائز في كل فئة على فرصة للانضمام للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة لمدة يوم عمل كامل.

ودعا البيان المشاركين والمشاركات إلى أخذ الأسئلة التالية بعين الاعتبار عند إعداد أعمالهم وهي: "ما هي التحديات التي تواجه التعليم و/أو العمل المناخي و/أو الأمن الغذائي و/أو المياه في الأردن، وما الذي يمكن عمله للتصدي لهذه التحديات؟، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الأفراد في حل هذه القضايا؟، وكيف تؤثر الإجراءات الفردية أو الجماعية على التعليم أو العمل المناخي أو الأمن الغذائي أو الأمن المائي في الأردن؟، وكيف سيؤدي العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى تحسين سلوكيات استهلاك الموارد واستخدامها؟.

وقال البيان، إن على المشاركين اختيار واحد أو أكثر من الموضوعات الأربعة لقصصهم أو رسوماتهم أو صورهم وربطها بواحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة التي يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأنها على الرابط: ( البيان إلى إرسال جميع المشاركات إلى: في موعد أقصاه 21 تشرين الأول المُقبل، متضمنا المعلومات الشخصية (الاسم، العمر، الجنسية، مكان الإقامة، رقم الهاتف المحمول لأحد الوالدين، البريد الإلكتروني)، وفئة المسابقة (الكتابة، الرسم، أو التصوير)، والموضوع المُختار، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأوضح أن حجم القصة يجب أن يكون بين 300 إلى 500 كلمة، بأحد اللغتين العربية أو الإنجليزية، وأن تتضمن عنوانًا وتعرض المشكلة والحلول المقترحة من خلال أسلوب رواية القصص.

وفيما يتعلق بالرسومات، فيجب أن تكون بحجم A4 وأن يتم مسحها ضوئيًا لإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

أمّا الصور، فيجب حفظها بصيغة jpeg، وبحجم لا يتجاوز 5 ميجا بايت، وتحميلها على درب بوكس (Dropbox)، أو جوجل درايف (Google Drive)، أو وي ترانسفير (WeTransfer)، أو أي منصة أخرى، وإرسالها كرابط عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى المعلومات المطلوبة (الوصف، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والمدينة، وتاريخ التقاطها).

وبالنسبة للفائزين والفائزات، فستقوم لجنة من الحكام، بما في ذلك خبراء في كل مجال وفريق الأمم المتحدة في الأردن، بتقييم الأعمال واختيار فائز واحد لكل فئة من الفئات الثلاث: الكتابة والرسم والتصوير.

ودعا البيان إلى زيارة الموقع: .Jordan.unللمزيد من المعلومات حول المسابقة، أو التواصل مع RCS-Jordan-

--(بترا)

وز/ن ح/رق

26/09/2023 17:30:54