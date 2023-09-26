الإعلان عن مسابقة حول أهداف التنمية المستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أعلن مكتب المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في الأردن، عن مسابقة "الكتابة والرسم والتصوير" حول أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المسابقة، بحسب بيان للمكتب الأممي، اليوم الثلاثاء، إلى تشجيع الشباب والشابات على التعبير عن وجهات نظرهم بشأن أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التعليم والعمل المناخي والأمن الغذائي والمياه.
وتُعد هذه المسابقة منصة للشباب والشابات في الفئة العمرية من 15 - 18 عامًا في الأردن، لعرض مواهبهم ووجهات نظرهم من خلال كتابة القصص والرسم والتصوير.
وتتيح لهم المشاركة بالمسابقة التفكير بتحديات يواجهها مجتمعهم، وتصوّر حلول مستدامة لهذه التحديات، والمساهمة في التغيير الإيجابي.
وتغطي المسابقة مواضيع: التعليم، والعمل المناخي، والأمن الغذائي، أو المياه، وسيحصل الفائز في كل فئة على فرصة للانضمام للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة لمدة يوم عمل كامل.
ودعا البيان المشاركين والمشاركات إلى أخذ الأسئلة التالية بعين الاعتبار عند إعداد أعمالهم وهي: "ما هي التحديات التي تواجه التعليم و/أو العمل المناخي و/أو الأمن الغذائي و/أو المياه في الأردن، وما الذي يمكن عمله للتصدي لهذه التحديات؟، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الأفراد في حل هذه القضايا؟، وكيف تؤثر الإجراءات الفردية أو الجماعية على التعليم أو العمل المناخي أو الأمن الغذائي أو الأمن المائي في الأردن؟، وكيف سيؤدي العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى تحسين سلوكيات استهلاك الموارد واستخدامها؟.
وقال البيان، إن على المشاركين اختيار واحد أو أكثر من الموضوعات الأربعة لقصصهم أو رسوماتهم أو صورهم وربطها بواحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة التي يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأنها على الرابط: ( البيان إلى إرسال جميع المشاركات إلى: في موعد أقصاه 21 تشرين الأول المُقبل، متضمنا المعلومات الشخصية (الاسم، العمر، الجنسية، مكان الإقامة، رقم الهاتف المحمول لأحد الوالدين، البريد الإلكتروني)، وفئة المسابقة (الكتابة، الرسم، أو التصوير)، والموضوع المُختار، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وأوضح أن حجم القصة يجب أن يكون بين 300 إلى 500 كلمة، بأحد اللغتين العربية أو الإنجليزية، وأن تتضمن عنوانًا وتعرض المشكلة والحلول المقترحة من خلال أسلوب رواية القصص.
وفيما يتعلق بالرسومات، فيجب أن تكون بحجم A4 وأن يتم مسحها ضوئيًا لإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
أمّا الصور، فيجب حفظها بصيغة jpeg، وبحجم لا يتجاوز 5 ميجا بايت، وتحميلها على درب بوكس (Dropbox)، أو جوجل درايف (Google Drive)، أو وي ترانسفير (WeTransfer)، أو أي منصة أخرى، وإرسالها كرابط عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى المعلومات المطلوبة (الوصف، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والمدينة، وتاريخ التقاطها).
وبالنسبة للفائزين والفائزات، فستقوم لجنة من الحكام، بما في ذلك خبراء في كل مجال وفريق الأمم المتحدة في الأردن، بتقييم الأعمال واختيار فائز واحد لكل فئة من الفئات الثلاث: الكتابة والرسم والتصوير.
ودعا البيان إلى زيارة الموقع: .Jordan.unللمزيد من المعلومات حول المسابقة، أو التواصل مع RCS-Jordan-
--(بترا)
وز/ن ح/رق
26/09/2023 17:30:54
MENAFN26092023000117011021ID1107146270
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