وزير العدل يبحث وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 26 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتز يسافاس والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وناقش الجانبان، بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، سير مشروع دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الاتحاد الأوروبي للأعوام (2023-2026).

وهنأ الزيادات السفير كريستوف بتعيينه سفيرا، متمنيًا له التوفيق في موقعه الجديد سفيرا للاتحاد الأوروبي في الأردن.

وأشاد بعمق العلاقات التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، مثمناً دور الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع العدالة.

من جهته، أكد كريستوف، عمق علاقات التعاون الثنائي بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى دعم سيادة القانون.

--(بترا)

ب ص/م ف/رق

26/09/2023 17:19:08