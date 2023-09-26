وزير العدل يبحث وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 26 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتز يسافاس والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وناقش الجانبان، بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، سير مشروع دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الاتحاد الأوروبي للأعوام (2023-2026).
وهنأ الزيادات السفير كريستوف بتعيينه سفيرا، متمنيًا له التوفيق في موقعه الجديد سفيرا للاتحاد الأوروبي في الأردن.
وأشاد بعمق العلاقات التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، مثمناً دور الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع العدالة.
من جهته، أكد كريستوف، عمق علاقات التعاون الثنائي بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى دعم سيادة القانون.
--(بترا)
ب ص/م ف/رق
26/09/2023 17:19:08
MENAFN26092023000117011021ID1107146269
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