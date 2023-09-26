الحنيطي يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو الأدميرال روب باور، والوفد المرافق.
وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة بين الجانبين.
وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية التعاون والتنسيق مع حلف الناتو لبحث مختلف التحديات والمجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى بحث الأهداف المشتركة الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو بجهود القوات المسلحة الأردنية ودور الأردن المهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة.
وفي نهاية الزيارة دوّن الأدميرال روب باور كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/رق
26/09/2023 17:17:23
MENAFN26092023000117011021ID1107146268
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