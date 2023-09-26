الحنيطي يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو الأدميرال روب باور، والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة بين الجانبين.

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية التعاون والتنسيق مع حلف الناتو لبحث مختلف التحديات والمجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى بحث الأهداف المشتركة الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

من جهته، أشاد رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو بجهود القوات المسلحة الأردنية ودور الأردن المهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وفي نهاية الزيارة دوّن الأدميرال روب باور كلمة في سجل الزوار.

--(بترا)

ل م/رق

26/09/2023 17:17:23