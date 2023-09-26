محافظ البلقاء: إزالة التعديات ضمن مناطق المسار السياحي بالسلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 26 أيلول (بترا)- أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ضرورة إزالة كافة أشكال التعديات ضمن مناطق المسار السياحي بمدينة السلط، للمحافظة على المظهر الحضاري للمدينة.
وبين أبو قاعود، خلال جولة اليوم الثلاثاء، في المسارات السياحية، وشارع الحمام وساحة العين وسط مدينة السلط، أن هناك تعديات غير مقبولة على المسار بشارع الحمام، إضافة إلى التجمعات غير الحضارية المتعلقة بالعمالة الوافدة في ساحة العين، الأمر الذي يعد ظاهرة غير مقبولة، وبيئة غير جيدة للسياح ومرتادي المدينة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة مشددة على جميع أشكال التعديات التي تخص أصحاب البسطات أو استخدام المسار لعرض أي بضائع تعيق حركة الزائر، وزيادة الرقابة على العمالة وعدم السماح لهم بالتواجد ضمن الساحة.
ودعا أبو قاعود، خلال لقائه تجار شارع الحمام، إلى عدم الاعتداء على الأرصفة وإعاقة حركة المواطنين، والالتزام بشروط السلامة العامة كون الشارع سياحي وحيوي، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، للمحافظة على سمعة المدينة ونظافتها.
--(بترا)
أع/ف م/رق
26/09/2023 16:59:13
MENAFN26092023000117011021ID1107146267
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