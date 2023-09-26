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محافظ البلقاء: إزالة التعديات ضمن مناطق المسار السياحي بالسلط

9/26/2023 2:42:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 26 أيلول (بترا)- أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ضرورة إزالة كافة أشكال التعديات ضمن مناطق المسار السياحي بمدينة السلط، للمحافظة على المظهر الحضاري للمدينة.
وبين أبو قاعود، خلال جولة اليوم الثلاثاء، في المسارات السياحية، وشارع الحمام وساحة العين وسط مدينة السلط، أن هناك تعديات غير مقبولة على المسار بشارع الحمام، إضافة إلى التجمعات غير الحضارية المتعلقة بالعمالة الوافدة في ساحة العين، الأمر الذي يعد ظاهرة غير مقبولة، وبيئة غير جيدة للسياح ومرتادي المدينة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة مشددة على جميع أشكال التعديات التي تخص أصحاب البسطات أو استخدام المسار لعرض أي بضائع تعيق حركة الزائر، وزيادة الرقابة على العمالة وعدم السماح لهم بالتواجد ضمن الساحة.
ودعا أبو قاعود، خلال لقائه تجار شارع الحمام، إلى عدم الاعتداء على الأرصفة وإعاقة حركة المواطنين، والالتزام بشروط السلامة العامة كون الشارع سياحي وحيوي، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، للمحافظة على سمعة المدينة ونظافتها.
--(بترا)
أع/ف م/رق
26/09/2023 16:59:13

MENAFN26092023000117011021ID1107146267

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