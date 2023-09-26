استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الأربعاء الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف في جميع أسواق المؤسسة من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.

ويأتي القرار لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.

ودعا القضاة المواطنين الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تم الإعلان عنها سابقاً لأكثر من 700 سلعة غذائية وغير غذائية والمتوفرة في جميع أسواق المؤسسة، مشيرا إلى إمكانية طلب المواد والشراء من خلال المتجر الإلكتروني للمؤسسة عبر تطبيق المؤسسة على الاندرويد وIOS.

--(بترا)

ن ش/م ف/رق

26/09/2023 16:55:06