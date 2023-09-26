استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الأربعاء الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف في جميع أسواق المؤسسة من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.
ويأتي القرار لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.
ودعا القضاة المواطنين الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تم الإعلان عنها سابقاً لأكثر من 700 سلعة غذائية وغير غذائية والمتوفرة في جميع أسواق المؤسسة، مشيرا إلى إمكانية طلب المواد والشراء من خلال المتجر الإلكتروني للمؤسسة عبر تطبيق المؤسسة على الاندرويد وIOS.
--(بترا)
ن ش/م ف/رق
26/09/2023 16:55:06
MENAFN26092023000117011021ID1107146266
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