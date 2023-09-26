صندوق المعونة يؤكد أهمية إنشاء منصة وطنية للمساعدات الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أهمية إنشاء منصة وطنية للمساعدات الاجتماعية، لغايات توحيد جهود تقديم المساعدات وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لمحور المساعدات الاجتماعية (كرامة)، اليوم الثلاثاء، المتمثلة بمدير عام صندوق الزكاة عبد السميرات، ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر، الى جانب ممثلين عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارات التنمية الاجتماعية، والأوقاف والطاقة والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة نهر الأردن، وجمعية الفنادق الأردنية.

وبينت شنيكات خلال ترؤسها الاجتماع، أهمية إعادة النظر في أولوليات محور المساعدات الاجتماعية، والتركيز على العمل التعاوني بين المؤسسات المشاركة في تقديم المساعدات الاجتماعية.

وأشارت إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء اللجنة، مثمنة دورها المهم في تسهيل تنفيذ محاور الحماية الاجتماعية ما يسهم في التخفيف من العبء المادي على الأسر المحتاجة.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية الجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية وفق منظومة تراعي أوضاع معيشية تمر بها الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من 2019 - 2023، ومراحل سيرها، سيما ما تم إنجازه بمحور المساعدات الاجتماعية.

--(بترا)

ح ظ/م ف/رق

26/09/2023 16:53:07