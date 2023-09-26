صندوق المعونة يؤكد أهمية إنشاء منصة وطنية للمساعدات الاجتماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أهمية إنشاء منصة وطنية للمساعدات الاجتماعية، لغايات توحيد جهود تقديم المساعدات وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لمحور المساعدات الاجتماعية (كرامة)، اليوم الثلاثاء، المتمثلة بمدير عام صندوق الزكاة عبد السميرات، ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر، الى جانب ممثلين عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارات التنمية الاجتماعية، والأوقاف والطاقة والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة نهر الأردن، وجمعية الفنادق الأردنية.
وبينت شنيكات خلال ترؤسها الاجتماع، أهمية إعادة النظر في أولوليات محور المساعدات الاجتماعية، والتركيز على العمل التعاوني بين المؤسسات المشاركة في تقديم المساعدات الاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء اللجنة، مثمنة دورها المهم في تسهيل تنفيذ محاور الحماية الاجتماعية ما يسهم في التخفيف من العبء المادي على الأسر المحتاجة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية الجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية وفق منظومة تراعي أوضاع معيشية تمر بها الأسر الفقيرة والمحتاجة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من 2019 - 2023، ومراحل سيرها، سيما ما تم إنجازه بمحور المساعدات الاجتماعية.
--(بترا)
ح ظ/م ف/رق
26/09/2023 16:53:07
MENAFN26092023000117011021ID1107146265
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