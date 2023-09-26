اتحاد الجمعيات الخيرية ينظم بازارا خيريا في لواء الحسا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الحسا 26 أيلول (بترا)- نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، بازارا خيريا، عرضت خلاله 15 جمعية خيرية منتجاتها ، وذلك ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي.
واشتمل المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، وافتتحه متصرف لواء الحسا الدكتور خالد المزايدة، على مشغولات يدوية ومطرزات وأزياء تراثية وأشتال ونباتات عطرية وأوانٍ منزلية، وإكسسوارات ومأكولات شعبية وحلويات وممخللات ومشتقات الألبان.
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة عامر الخوالدة، أهمية الجمعيات الخيرية، ودورها في تعزيز الإنتاجية وزيادة الدخل للأسر المنتجة إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والخيرية للأسر المعوزة، مشيرا إلى دور الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في دعم الإعمال الخيرية.
ولفت إلى دور الاتحاد ورسالته في تنمية المجتمع المحلي والنهوض بالبرامج الخيرية التي تقدمها الجمعيات والتي وصلت إلى 67 جمعية تعمل في مجالات عدة.
--(بترا)
س م/رق
26/09/2023 16:46:08
MENAFN26092023000117011021ID1107146263
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