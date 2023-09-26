اتحاد الجمعيات الخيرية ينظم بازارا خيريا في لواء الحسا

MENAFN - Jordan News Agency)

الحسا 26 أيلول (بترا)- نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، بازارا خيريا، عرضت خلاله 15 جمعية خيرية منتجاتها ، وذلك ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي.

واشتمل المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، وافتتحه متصرف لواء الحسا الدكتور خالد المزايدة، على مشغولات يدوية ومطرزات وأزياء تراثية وأشتال ونباتات عطرية وأوانٍ منزلية، وإكسسوارات ومأكولات شعبية وحلويات وممخللات ومشتقات الألبان.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة عامر الخوالدة، أهمية الجمعيات الخيرية، ودورها في تعزيز الإنتاجية وزيادة الدخل للأسر المنتجة إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والخيرية للأسر المعوزة، مشيرا إلى دور الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في دعم الإعمال الخيرية.

ولفت إلى دور الاتحاد ورسالته في تنمية المجتمع المحلي والنهوض بالبرامج الخيرية التي تقدمها الجمعيات والتي وصلت إلى 67 جمعية تعمل في مجالات عدة.

--(بترا)

س م/رق

26/09/2023 16:46:08