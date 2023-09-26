وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع منظمة الإيسيسكو

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 26 أيلول (بترا)- بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك في الدوحة اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون بين الاردن والمنظمة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في المجالات الثقافية ومجالات التراث الإسلامي، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة في هذه المجالات.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة النجار بأعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي الذي اختتم في الدوحة اليوم.

واستعرض المشاركون في المؤتمر، عددا من مشروعات البرامج والوثائق واعتمادها، مثل وثيقة الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، ووثيقة تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، ووثيقة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وكانت الوزيرة النجار ألقت، كلمة في المؤتمر أكدت خلالها أن الأردن سيبقى على الدوام، سندا لقضايا أمته، وفياً لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس وتاريخه وتراثها المعماري ورمزيتها القدسية، والتي يحملها سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشهد المؤتمر الذي عقد تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي"، انتخاب الأردن عضوا في لجنة تراث العالم الإسلامي التابعة للمنظمة.

وتضمن المؤتمر ندوة بعنوان "تأثير الحضارة الإسلامية على الإنسانية" شاركت بها الوزيرة النجار، فيما أقيمت على هامشه مجموعة معارض وفعاليات مصاحبة، منها معرض صورة، ومعرض رسم يرتبط بدولة قطر والثقافة الإسلامية، وجناح الإيسيسكو.

--(بترا)

م ف/ ن ح/اح

26/09/2023 16:38:50