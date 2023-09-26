انطلاق المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- مندوبة عن سمو الأميرة رجوة بنت علي، افتتحت سمو الأميرة سيما "محمد عباس" بن علي، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والشباب محمد النابلسي.

وقال الهناندة، إن العالم يشهد حاليا تطورا كبيرا في استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشدّدًا على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل التعاون والتنسيق فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.

وقالت الشريفة بدور بنت عبدالإله، رئيسة المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل من حيث الإيجابيات والسلبيات، مشيرةً إلى أن المؤتمر سيشهد جلسات حوارية يضطلع بها خبراء أردنيون وأجانب في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتعليم الجامعي.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، أن الإنسان الذي أوجد الذكاء الاصطناعي، قادر على كبح جماح التغيرات السلبية قدر الإمكان، مشيرا إلى التحديات الكبيرة الناجمة عن التطور السريع في الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي منها الفجوة الحاصلة بين الجامعات والمجتمع.

ودعا عبيدات إلى الاستجابة لهذه التغييرات في العديد من النواحي، أهمها: تحسين وتطوير برامج البكالوريوس والدراسات العليا وإعادة النظر بالبرامج المطروحة وفق رؤية مستقبلية متكاملة، والعمل على إعداد العاملين والطلبة والجامعة لمواكبة هذه التغييرات بما يخدم رسالة الجامعة ويسهم في تلبية طموحاتها وحاجات المجتمع سواء المحلي أم الإقليمي أم العالمي.

ويهدف المؤتمر الذي حضره عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، إلى الإعلان عن منح الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، ومناقشة تطبيقات واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكترونية، واستخدام هذه التقنية في مواجهة التحديات المناخية.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

26/09/2023 16:34:54