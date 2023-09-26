وزير العدل يلتقي السفير الجزائري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، السَّفير الجزائري عبد الكريم بحة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأكد الزيادات خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية.
وأشار إلى أن الأردن والجزائر تربطهما اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي منذ العام 2001.
من جهته، استذكر السفير الجزائري مواقف الأردن مع الشعب الجزائري، مثمناً التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات القانونية بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية.
وتطرق الجانبان إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والمتعلقة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القانوني والقضائي الجاري العمل على السير في إجراءات توقيعها.
--(بترا)
ب ص/م ف/رق
26/09/2023 16:32:14
MENAFN26092023000117011021ID1107146260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.