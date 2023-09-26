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وزير العدل يلتقي السفير الجزائري

9/26/2023 2:42:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، السَّفير الجزائري عبد الكريم بحة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأكد الزيادات خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية.
وأشار إلى أن الأردن والجزائر تربطهما اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي منذ العام 2001.
من جهته، استذكر السفير الجزائري مواقف الأردن مع الشعب الجزائري، مثمناً التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات القانونية بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية.
وتطرق الجانبان إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والمتعلقة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القانوني والقضائي الجاري العمل على السير في إجراءات توقيعها.
--(بترا)
ب ص/م ف/رق

26/09/2023 16:32:14

MENAFN26092023000117011021ID1107146260

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