تمديد فترة قبول المشاركات في جائزة الازدهار الرقمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أعلنت منظمة التعاون الرقمي، تمديد فترة قبول طلبات جائزة الازدهار الرقمي حتى 31 تشرين الأول المقبل.
وبحسب بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء، سيتم تكريم المشاركين من ذوي أعلى الدرجات من كل دولة بلقب "سفير جائزة الازدهار الرقمي 2024"، إبرازاً لمساهماتهم الكبيرة في مجال التنمية الرقمية والابتكار.
وكانت المنظمة أعلنت في آب الماضي عن فتح باب التسجيل أمام القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي للمشاركة في الجائزة، لإبراز المساهمات الرقمية المتميزة التي تُمكّن الجميع من تحقيق التنمية والازدهار، لا سيما تلك التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول.
وأشار البيان إلى أن الجائزة توفر منصة مهمة للفائزين من قطاع الأعمال الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإبراز مساهماتهم القادرة على تحقيق الازدهار الرقمي للجميع، داعيا إلى زيارة موقع الجائزة الإلكتروني ( للمزيد من المعلومات.
--(بترا)
غ ح/ ن ح/رق
26/09/2023 16:28:38
MENAFN26092023000117011021ID1107146259
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