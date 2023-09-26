تمديد فترة قبول المشاركات في جائزة الازدهار الرقمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أعلنت منظمة التعاون الرقمي، تمديد فترة قبول طلبات جائزة الازدهار الرقمي حتى 31 تشرين الأول المقبل.

وبحسب بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء، سيتم تكريم المشاركين من ذوي أعلى الدرجات من كل دولة بلقب "سفير جائزة الازدهار الرقمي 2024"، إبرازاً لمساهماتهم الكبيرة في مجال التنمية الرقمية والابتكار.

وكانت المنظمة أعلنت في آب الماضي عن فتح باب التسجيل أمام القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي للمشاركة في الجائزة، لإبراز المساهمات الرقمية المتميزة التي تُمكّن الجميع من تحقيق التنمية والازدهار، لا سيما تلك التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول.

وأشار البيان إلى أن الجائزة توفر منصة مهمة للفائزين من قطاع الأعمال الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإبراز مساهماتهم القادرة على تحقيق الازدهار الرقمي للجميع، داعيا إلى زيارة موقع الجائزة الإلكتروني ( للمزيد من المعلومات.

--(بترا)

غ ح/ ن ح/رق

26/09/2023 16:28:38