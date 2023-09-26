جهد والمستقلة للانتخاب تطلقان مشروع بناء قدرات اللجان الشبابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أطلق الصندوق الأردني الهاشمي لللتنمية البشرية (جهد)، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، مشروع بناء قدرات اللجان الشبابية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية 2023.

ويهدف المشروع، إلى بناء قدرات مدراء مراكز الأميرة بسمة الـ51 في المملكة، ورؤساء اللجان الشبابية المنتخبة فيها، وتثقيفهم بالجوانب السياسية والحزبية، لنقل هذه الخبرات إلى أعضاء اللجان الشبابية في المراكز وعددهم نحو 3000 عضو، وأقرانهم في المجتمع، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية الأردنية.

ويشمل التدريب، التعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، من حيث مشاركة الشباب والمرأة، ومراحل العملية الانتخابية، والتعريف بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة ملفي الأحزاب والانتخابات، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمشاركة السياسية للشباب.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، بحضور المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، أهمية تفعيل دور المرأة والشباب في العملية السياسية، لا سيما في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والقوانين الجديدة الناظمة للحياة السياسية، والتي مكنت المرأة والشباب من تعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار.

وقال إن نشر الثقافة السياسية، مسؤولية مشتركة للجميع، وعلى الأحزاب السياسية الدور الأكبر في نشر هذه الثقافة، وإقناع المواطنين في الانضمام إلى الأحزاب وبالتالي الوصول إلى أغلبية حزبية داخل البرلمان، وصولا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.

واستعرض المعايطة، البرامج التي تنفذها الهيئة مع شركائها من خلال برنامج أنا أشارك، وبرنامج بصمة، وبرنامج تدريب القيادات الشبابية، والتي تسهم في رفع نسبة المشاركة في الأحزاب والانتخابات.

من جانبه، أكد نائب المديرة التنفيذية لبرامج التنمية المحلية في جهد نزار شديفات، أهمية المشروع في إكساب مدراء المراكز وأعضاء اللجان الشبابية، المهارات اللازمة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب من خلال الانخراط في الأحزاب أو المشاركة في العملية الديمقراطية انتخابا وترشحا للبرلمان ومجالس المحافظات.

وقال إن الشراكة بين جهد والهيئة في تنفيذ البرنامج، تؤسس لعلاقة استراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات الشباب وتحفيزهم نحو المشاركة الفاعلة انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز الحياة السياسية والحزبية.

وبين أن المشروع سيسهم في بناء قدرات المجالس الإقليمية لدى جهد، في إعداد دليل انتخابي لتطوير مبادئ الحوكمة المجتمعية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، مشيرا في هذا الإطار لجهود اللجان الشبابية في مراكز الأميرة بسمة في تفعيل دور الشباب لخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق وتعزيز التنمية المجتمعية.

وأشاد شديفات، بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابية في المملكة، والإشراف عليها في إطار من النزاهة والشفافية.

وتضمن حفل الإطلاق، حوار بين المعايطة وعدد من المسؤولين في الهيئة، وممثلي اللجان الشبابية في المجالس الإقليمية التابعة لجهد، حول كيفية وسبل تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية، والمعيقات التي تحول دون تطور هذه المشاركة.

--(بترا)

م خ/ ف م/رق

26/09/2023 16:26:50