جهد والمستقلة للانتخاب تطلقان مشروع بناء قدرات اللجان الشبابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أطلق الصندوق الأردني الهاشمي لللتنمية البشرية (جهد)، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، مشروع بناء قدرات اللجان الشبابية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية 2023.
ويهدف المشروع، إلى بناء قدرات مدراء مراكز الأميرة بسمة الـ51 في المملكة، ورؤساء اللجان الشبابية المنتخبة فيها، وتثقيفهم بالجوانب السياسية والحزبية، لنقل هذه الخبرات إلى أعضاء اللجان الشبابية في المراكز وعددهم نحو 3000 عضو، وأقرانهم في المجتمع، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية الأردنية.
ويشمل التدريب، التعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، من حيث مشاركة الشباب والمرأة، ومراحل العملية الانتخابية، والتعريف بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة ملفي الأحزاب والانتخابات، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمشاركة السياسية للشباب.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، بحضور المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، أهمية تفعيل دور المرأة والشباب في العملية السياسية، لا سيما في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والقوانين الجديدة الناظمة للحياة السياسية، والتي مكنت المرأة والشباب من تعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار.
وقال إن نشر الثقافة السياسية، مسؤولية مشتركة للجميع، وعلى الأحزاب السياسية الدور الأكبر في نشر هذه الثقافة، وإقناع المواطنين في الانضمام إلى الأحزاب وبالتالي الوصول إلى أغلبية حزبية داخل البرلمان، وصولا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.
واستعرض المعايطة، البرامج التي تنفذها الهيئة مع شركائها من خلال برنامج أنا أشارك، وبرنامج بصمة، وبرنامج تدريب القيادات الشبابية، والتي تسهم في رفع نسبة المشاركة في الأحزاب والانتخابات.
من جانبه، أكد نائب المديرة التنفيذية لبرامج التنمية المحلية في جهد نزار شديفات، أهمية المشروع في إكساب مدراء المراكز وأعضاء اللجان الشبابية، المهارات اللازمة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب من خلال الانخراط في الأحزاب أو المشاركة في العملية الديمقراطية انتخابا وترشحا للبرلمان ومجالس المحافظات.
وقال إن الشراكة بين جهد والهيئة في تنفيذ البرنامج، تؤسس لعلاقة استراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات الشباب وتحفيزهم نحو المشاركة الفاعلة انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز الحياة السياسية والحزبية.
وبين أن المشروع سيسهم في بناء قدرات المجالس الإقليمية لدى جهد، في إعداد دليل انتخابي لتطوير مبادئ الحوكمة المجتمعية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، مشيرا في هذا الإطار لجهود اللجان الشبابية في مراكز الأميرة بسمة في تفعيل دور الشباب لخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق وتعزيز التنمية المجتمعية.
وأشاد شديفات، بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابية في المملكة، والإشراف عليها في إطار من النزاهة والشفافية.
وتضمن حفل الإطلاق، حوار بين المعايطة وعدد من المسؤولين في الهيئة، وممثلي اللجان الشبابية في المجالس الإقليمية التابعة لجهد، حول كيفية وسبل تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية، والمعيقات التي تحول دون تطور هذه المشاركة.
--(بترا)
م خ/ ف م/رق
26/09/2023 16:26:50
MENAFN26092023000117011021ID1107146258
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