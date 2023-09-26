جمعية المركز الإسلامي تكرم الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- كرم رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات، الطالب علي طه الشابوري، الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة بمسابقة الحافظ الصغير للقرآن الكريم كاملاً.

وقال الدهيسات، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، الطالب علي من الصف الخامس في مدرسة دار الأرقم الإسلامية الأساسية، ووالديه، وبحضور مدير عام القطاع التربوي في جمعية المركز الإسلامي الدكتور فتحي الطعامنة، إن هذه المسابقة تسهم بشكل كبير في تعزيز القيم الروحية لدى الجيل الجديد، وتزيد من انتمائهم الديني الأصيل، بحيث يتخرجون من مدرسة القرآن الكريم بوازع ديني وسطي معتدل لا غلو ولا تطرف فيه، ويخرجون للمجتمع مواطنين صالحين ومنتمين.

وأكد أن الرعاية الملكية لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم بنسختيها الدولية والوطنية، تعزز مجال الاهتمام الرسمي والوطني بهذه الفعالية الضخمة، وتكرسها في المجال العام كإحدى أهم وسائل بناء الفرد وحماية وعيه من الأفكار الهدامة، وبناء اهتماماته وقدراته.

وأشار الطعامنة، إلى الرسالة القيمية والروحية، إلى جانب الرسالة التعليمية والتربوية التي تحملها مدارس الجمعية، مما ينعكس على الخريجين وعيا وقيما وقدرات ومهارات.

--(بترا)

وهـ/ف م/رق

26/09/2023 16:23:06