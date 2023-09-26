جمعية المركز الإسلامي تكرم الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- كرم رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات، الطالب علي طه الشابوري، الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة بمسابقة الحافظ الصغير للقرآن الكريم كاملاً.
وقال الدهيسات، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، الطالب علي من الصف الخامس في مدرسة دار الأرقم الإسلامية الأساسية، ووالديه، وبحضور مدير عام القطاع التربوي في جمعية المركز الإسلامي الدكتور فتحي الطعامنة، إن هذه المسابقة تسهم بشكل كبير في تعزيز القيم الروحية لدى الجيل الجديد، وتزيد من انتمائهم الديني الأصيل، بحيث يتخرجون من مدرسة القرآن الكريم بوازع ديني وسطي معتدل لا غلو ولا تطرف فيه، ويخرجون للمجتمع مواطنين صالحين ومنتمين.
وأكد أن الرعاية الملكية لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم بنسختيها الدولية والوطنية، تعزز مجال الاهتمام الرسمي والوطني بهذه الفعالية الضخمة، وتكرسها في المجال العام كإحدى أهم وسائل بناء الفرد وحماية وعيه من الأفكار الهدامة، وبناء اهتماماته وقدراته.
وأشار الطعامنة، إلى الرسالة القيمية والروحية، إلى جانب الرسالة التعليمية والتربوية التي تحملها مدارس الجمعية، مما ينعكس على الخريجين وعيا وقيما وقدرات ومهارات.
--(بترا)
وهـ/ف م/رق
26/09/2023 16:23:06
MENAFN26092023000117011021ID1107146257
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