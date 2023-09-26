الملك يحث على تطوير عمل ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- حث جلالة الملك عبدالله الثاني على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون.

ولفت جلالة الملك خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات.

وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن ديوان المحاسبة يعد من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة، كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وبين جلالة الملك أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وشدد جلالته على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي لدعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي، إذ لفت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الرقابية التزاما بالشفافية وتحسين الأداء.

وتحدث رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن أهمية تطوير عمل ديوان المحاسبة من خلال رفده بالكفاءات، كونه أداة مهمة لمجلس الأمة في دوره الرقابي.

من جهته، استعرض الحمادين خطة التحديث الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2024-2026 والتي يتم إعدادها ضمن برنامج زمني، وتشمل مراجعة تشريعات الموارد البشرية، وتحديث برنامج التدريب الوظيفي المتخصص، وإنشاء قسم للمؤهلات المهنية، وتحديث الهيكل التنظيمي وإحياء فكرة معهد الرقابة.

كما تتضمن الخطة تطبيق حلول التحول الرقمي، ونظام استخراج البيانات الحكومية، وتعزيز فرق تدقيق المخاطر والتحقق، والتركيز على ممارسات التدقيق، وتعزيز الرقابة على أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الحمادين إلى تطوير نظام إنهاء الاستيضاحات والكتب الرقابية، وتطوير برنامج محوسب خاص بتسوية وفض النزاعات والتقاضي، مبينا أن ديوان المحاسبة يعمل على تعزيز علاقاته بالمنظمات الرقابية الدولية.

--(بترا)

ن ح/رق

26/09/2023 16:29:38