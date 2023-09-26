مذكرة لتبادل المعلومات والبيانات بين دائرتي الجمارك والإحصاءات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- وقعت دائرتا الجمارك الأردنية والإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتطوير العمل الإحصائي الوطني وتبادل المعلومات والبيانات ومواكبة تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل وتسريع الحصول على قواعد البيانات والسجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية الشريكة، بغرض استخدامها لأغراض إحصائية محضة.

وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، ومدير عام الإحصاءات الدكتور حيدر فريحات، تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير وتحديث السجلات الإدارية كبيانات مصدرية، ورفع مستوى جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين دائرة الإحصاءات من إنشاء قاعدة بيانات إحصائية يستفيد منها الطرفان، والربط الإلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات التي تلبي احتياجات الطرفين مع مراعاة سرية البيانات وطبيعة عملها.

وقال القضاة، إن توقيع المذكرة يؤسّس لتعاون وتنسيق تكاملي تشاركي إلكتروني، بما يعزز ويدعم النظام الإحصائي الوطني، ويفعل مفهوم الحكومة الالكترونية، سيما وأن دائرة الجمارك عملت على حوسبة معظم إجراءاتها بما يضاهي أحدث الممارسات العالمية.

بدوره، أكد الفريحات، أهمية المذكرة التي ستسهم في تطوير وتحديث السجلات الإدارية لتتوافق مع المعايير الإحصائية الوطنية والدولية، وتمكن دائرة الإحصاءات من الحصول على البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الجمارك في الوقت المحدد.

ويأتي توقيع المذكرة، ضمن جهود الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج تطوير القطاع العام الهادف إلى رفع مستوى أداء عمل المؤسسات الحكومية.

--(بترا)

رش/ف م/رق

26/09/2023 16:17:09