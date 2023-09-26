مذكرة لتبادل المعلومات والبيانات بين دائرتي الجمارك والإحصاءات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- وقعت دائرتا الجمارك الأردنية والإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتطوير العمل الإحصائي الوطني وتبادل المعلومات والبيانات ومواكبة تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل وتسريع الحصول على قواعد البيانات والسجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية الشريكة، بغرض استخدامها لأغراض إحصائية محضة.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، ومدير عام الإحصاءات الدكتور حيدر فريحات، تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير وتحديث السجلات الإدارية كبيانات مصدرية، ورفع مستوى جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين دائرة الإحصاءات من إنشاء قاعدة بيانات إحصائية يستفيد منها الطرفان، والربط الإلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات التي تلبي احتياجات الطرفين مع مراعاة سرية البيانات وطبيعة عملها.
وقال القضاة، إن توقيع المذكرة يؤسّس لتعاون وتنسيق تكاملي تشاركي إلكتروني، بما يعزز ويدعم النظام الإحصائي الوطني، ويفعل مفهوم الحكومة الالكترونية، سيما وأن دائرة الجمارك عملت على حوسبة معظم إجراءاتها بما يضاهي أحدث الممارسات العالمية.
بدوره، أكد الفريحات، أهمية المذكرة التي ستسهم في تطوير وتحديث السجلات الإدارية لتتوافق مع المعايير الإحصائية الوطنية والدولية، وتمكن دائرة الإحصاءات من الحصول على البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الجمارك في الوقت المحدد.
ويأتي توقيع المذكرة، ضمن جهود الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج تطوير القطاع العام الهادف إلى رفع مستوى أداء عمل المؤسسات الحكومية.
--(بترا)
رش/ف م/رق
26/09/2023 16:17:09
MENAFN26092023000117011021ID1107146255
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