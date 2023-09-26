إعرف حقك في الحصول على المعلومة.. محاضرة في وزارة الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أكدت مفوض الحماية ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، أن حق الحصول على المعلومات، هو المحك الرئيس لحقوق الإنسان الأخرى وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت المومني، في فعالية "إعرف حقك في الحصول على المعلومة" التي نظمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية حق الحصول على المعلومات، ودوره في تمكين الفرد من بناء الآراء الصحيحة وتشكيل المواقف بناء على المعلومات الدقيقة وممارسة الحريات المختلفة.
وقدمت لمحة تاريخية حول أساس ظهور الحق من الجانب الفكري والفلسفي، ودور حق الحصول على المعلومة في الحقوق الأخرى، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الحق، وتقاطعاته مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من حيث مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، والإفصاح الاستباقي والتكاليف والتعارض التشريعي.
وأكدت المومني، حق المواطن في إعادة استخدام المعلومة التي يحصل عليها ووفقا لشروط يلتزم بها طالب المعلومة، منها الإشارة إلى تاريخ الحصول على المعلومة وعدم تحريفها أو تعديلها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر المعلومة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في ممارسة الفرد لحقه وحفظ حقوق المؤسسات في نشر المعلومة الدقيقة، وحق المتلقي في الوصول إلى المعلومات غير المضللة.
وتحدثت عن نقاط الالتقاء بين قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وقانون الجرائم الإلكترونية 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية المقر أخيرا.
وثمنت، الجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة في تنظيم فعاليات للاحتفال باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة، معتبرة إياها ممارسة فضلى يجب تعميمها على المؤسسات كافة.
وتعقد وزارة الطاقة والثروة المعدنية محاضرة "إعرف حقك في الحصول على المعلومة" ضمن فعاليات تنفذها خلال أسبوع كامل، احتفالا باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي يصادف يوم الخميس 28 أيلول، وتقوم خلاله لجنة طلبات المعلومات في الوزارة بتوزيع منشورات توعية على الموظفين والمتعاملين، وعقد لقاءات توعوية مع الموظفين وإرسال الرسائل التوعوية عبر البريد الإلكتروني وتطبيق سند، وتنفيذ مبادرة توزيع الكتب المتخصصة في الثروات المعدنية إلى 11 جامعة رسمية.
--(بترا)
م ف/ ف م/رق
26/09/2023 16:11:12
MENAFN26092023000117011021ID1107146254
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