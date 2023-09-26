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إعرف حقك في الحصول على المعلومة.. محاضرة في وزارة الطاقة

9/26/2023 2:41:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أكدت مفوض الحماية ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، أن حق الحصول على المعلومات، هو المحك الرئيس لحقوق الإنسان الأخرى وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت المومني، في فعالية "إعرف حقك في الحصول على المعلومة" التي نظمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية حق الحصول على المعلومات، ودوره في تمكين الفرد من بناء الآراء الصحيحة وتشكيل المواقف بناء على المعلومات الدقيقة وممارسة الحريات المختلفة.
وقدمت لمحة تاريخية حول أساس ظهور الحق من الجانب الفكري والفلسفي، ودور حق الحصول على المعلومة في الحقوق الأخرى، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الحق، وتقاطعاته مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من حيث مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، والإفصاح الاستباقي والتكاليف والتعارض التشريعي.
وأكدت المومني، حق المواطن في إعادة استخدام المعلومة التي يحصل عليها ووفقا لشروط يلتزم بها طالب المعلومة، منها الإشارة إلى تاريخ الحصول على المعلومة وعدم تحريفها أو تعديلها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر المعلومة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في ممارسة الفرد لحقه وحفظ حقوق المؤسسات في نشر المعلومة الدقيقة، وحق المتلقي في الوصول إلى المعلومات غير المضللة.
وتحدثت عن نقاط الالتقاء بين قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وقانون الجرائم الإلكترونية 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية المقر أخيرا.
وثمنت، الجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة في تنظيم فعاليات للاحتفال باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة، معتبرة إياها ممارسة فضلى يجب تعميمها على المؤسسات كافة.
وتعقد وزارة الطاقة والثروة المعدنية محاضرة "إعرف حقك في الحصول على المعلومة" ضمن فعاليات تنفذها خلال أسبوع كامل، احتفالا باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي يصادف يوم الخميس 28 أيلول، وتقوم خلاله لجنة طلبات المعلومات في الوزارة بتوزيع منشورات توعية على الموظفين والمتعاملين، وعقد لقاءات توعوية مع الموظفين وإرسال الرسائل التوعوية عبر البريد الإلكتروني وتطبيق سند، وتنفيذ مبادرة توزيع الكتب المتخصصة في الثروات المعدنية إلى 11 جامعة رسمية.
--(بترا)
م ف/ ف م/رق
26/09/2023 16:11:12

MENAFN26092023000117011021ID1107146254

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