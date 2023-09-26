125 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أدى 125 مهندسا ومهندسة، القسم القانوني اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب نقيب المهندسين ممثل مجلس نقابة المهندسين عضو مجلس النقابة الدكتور إبراهيم العدوان، والأمين العام المهندس علي ناصر.
وقدم العدوان التهنئة والتبريك للمهندسين الجدد بمناسبة تخرجهم من الجامعة، وانضمامهم إلى نقابة المهندسين، مؤكدا ضرورة إكساب المهندسين المهارات والمعرفة اللازمة التي تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاياتهم، وفتح المزيد من فرص العمل أمامهم.
وأكد ضرورة متابعة المهندسين لنقابتهم والتواصل معها على الدوام، بحيث يكونوا على اطلاع بكل ما هو جديد على الساحة الهندسية، بما يسهم في جسر الهوة بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل الحالية في عصر تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة.
--(بترا)
ع ح/ف م/رق
26/09/2023 15:59:19
MENAFN26092023000117011021ID1107146253
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