125 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أدى 125 مهندسا ومهندسة، القسم القانوني اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب نقيب المهندسين ممثل مجلس نقابة المهندسين عضو مجلس النقابة الدكتور إبراهيم العدوان، والأمين العام المهندس علي ناصر.

وقدم العدوان التهنئة والتبريك للمهندسين الجدد بمناسبة تخرجهم من الجامعة، وانضمامهم إلى نقابة المهندسين، مؤكدا ضرورة إكساب المهندسين المهارات والمعرفة اللازمة التي تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاياتهم، وفتح المزيد من فرص العمل أمامهم.

وأكد ضرورة متابعة المهندسين لنقابتهم والتواصل معها على الدوام، بحيث يكونوا على اطلاع بكل ما هو جديد على الساحة الهندسية، بما يسهم في جسر الهوة بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل الحالية في عصر تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة.

--(بترا)

ع ح/ف م/رق

26/09/2023 15:59:19