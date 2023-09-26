انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة الحسين للشباب، فعاليات سابلة الحسن للشباب للعام 2023.
ويعد برنامج السابلة "المغامرة الحقيقية لجيل المستقبل"، الذي ينفذه مكتب جائزة الحسن للشباب سنوياً منذ عام 1991 بتوجيهات من سمو الأمير الحسن بن طلال، أحد برامجها الممثلة لبعض برامج الإقامة الخارجية ولمنتسبي المستوى الذهبي.
وبحسب بيان للجائزة، تعد فعاليات السابلة، مغامرة شبابية تعتمد على استكشاف البيئية الأردنية وعلاقاتها بالمجتمعات الريفية والبدوية والمدنية وتعتمد على ثلاثة محاور هي: تقديم الخدمات العامة والتفاعل الاجتماعي، والمغامرات الاستكشافية للطبيعة الأردنية، والمساهمة في الأبحاث العلمية أو في المشاريع البيئية أو في الدراسات والمسوحات الميدانية.
وقال مدير الجائزة أيمن رياض المفلح، إن السابلة تجربة جديدة للمشاركين تساعدهم على بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وتمكنهم من تطوير شخصياتهم ليصبحوا قادة مجتمع، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في برامج الجائزة.
يشار إلى أن عدد المشاركين في سابلة الحسن للعام الحالي 59 مشاركا ومشاركة من 11 جامعة رسمية وأهلية وهي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وآل البيت والهاشمية والأردنية والطفيلة وعجلون والحسين التقنية والحسين بن طلال والبلقاء التطبيقية والألمانية.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
26/09/2023 15:55:32
MENAFN26092023000117011021ID1107146252
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