انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة الحسين للشباب، فعاليات سابلة الحسن للشباب للعام 2023.

ويعد برنامج السابلة "المغامرة الحقيقية لجيل المستقبل"، الذي ينفذه مكتب جائزة الحسن للشباب سنوياً منذ عام 1991 بتوجيهات من سمو الأمير الحسن بن طلال، أحد برامجها الممثلة لبعض برامج الإقامة الخارجية ولمنتسبي المستوى الذهبي.

وبحسب بيان للجائزة، تعد فعاليات السابلة، مغامرة شبابية تعتمد على استكشاف البيئية الأردنية وعلاقاتها بالمجتمعات الريفية والبدوية والمدنية وتعتمد على ثلاثة محاور هي: تقديم الخدمات العامة والتفاعل الاجتماعي، والمغامرات الاستكشافية للطبيعة الأردنية، والمساهمة في الأبحاث العلمية أو في المشاريع البيئية أو في الدراسات والمسوحات الميدانية.

وقال مدير الجائزة أيمن رياض المفلح، إن السابلة تجربة جديدة للمشاركين تساعدهم على بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وتمكنهم من تطوير شخصياتهم ليصبحوا قادة مجتمع، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في برامج الجائزة.

يشار إلى أن عدد المشاركين في سابلة الحسن للعام الحالي 59 مشاركا ومشاركة من 11 جامعة رسمية وأهلية وهي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وآل البيت والهاشمية والأردنية والطفيلة وعجلون والحسين التقنية والحسين بن طلال والبلقاء التطبيقية والألمانية.

--(بترا)

س ح/م ف/رق

26/09/2023 15:55:32