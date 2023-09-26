ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 أيلول (بترا) – التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، ملتقى البرلمانيات الأردنيات، برئاسة النائب الدكتورة زينب البدول.

وحضر اللقاء، الذي يندرج ضمن لقاءات الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، أعضاء الملتقى النواب: فايزة عضيبات، ورهق الزواهرة، وفليحة الخضير، إلى جانب عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة، سمر الطراونة.

وقال المعايطة، خلال اللقاء، إن رؤية الدولة السياسية، تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية والانخراط في الأحزاب، وأن الهيئة معنية بقضايا تمكين المرأة لممارسة حقها السياسي.

وأشار إلى أن الهيئة، أنشأت وحدة تمكين المرأة، التي تعنى بتطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية.

وأكد أن خطوط التعاون مفتوحة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني كافة، بما فيها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم وتمكين المرأة من الوصول والمشاركة في صناعة القرار.

واستعرض المعايطة ملف الأحزاب، وعملية تمويلها، التي ستكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان المُقبل، مبينًا أن الهيئة لا تتدخل بالشأن السياسي فيما يخص الأحزاب السياسية.

وبين أنه يقع على عاتق الأحزاب الدور الأكبر في توعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تقود إلى تشكيل أغلبية في البرلمان، وصولًا إلى تشكيل حكومة برلمانية.

بدورها، ثمنت البدول دور الهيئة في برامج التوعية والتثقيف السياسي، لا سيما في مجال نشر الوعي ضد العنف السياسي للمرأة، ومساعدتها على ممارسة حقها الدستوري بالترشح والانتخاب.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

26/09/2023 15:50:46