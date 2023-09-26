ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 26 أيلول (بترا) – التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، ملتقى البرلمانيات الأردنيات، برئاسة النائب الدكتورة زينب البدول.
وحضر اللقاء، الذي يندرج ضمن لقاءات الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، أعضاء الملتقى النواب: فايزة عضيبات، ورهق الزواهرة، وفليحة الخضير، إلى جانب عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة، سمر الطراونة.
وقال المعايطة، خلال اللقاء، إن رؤية الدولة السياسية، تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية والانخراط في الأحزاب، وأن الهيئة معنية بقضايا تمكين المرأة لممارسة حقها السياسي.
وأشار إلى أن الهيئة، أنشأت وحدة تمكين المرأة، التي تعنى بتطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية.
وأكد أن خطوط التعاون مفتوحة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني كافة، بما فيها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم وتمكين المرأة من الوصول والمشاركة في صناعة القرار.
واستعرض المعايطة ملف الأحزاب، وعملية تمويلها، التي ستكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان المُقبل، مبينًا أن الهيئة لا تتدخل بالشأن السياسي فيما يخص الأحزاب السياسية.
وبين أنه يقع على عاتق الأحزاب الدور الأكبر في توعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تقود إلى تشكيل أغلبية في البرلمان، وصولًا إلى تشكيل حكومة برلمانية.
بدورها، ثمنت البدول دور الهيئة في برامج التوعية والتثقيف السياسي، لا سيما في مجال نشر الوعي ضد العنف السياسي للمرأة، ومساعدتها على ممارسة حقها الدستوري بالترشح والانتخاب.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
26/09/2023 15:50:46
MENAFN26092023000117011021ID1107146251
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