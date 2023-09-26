اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان تزوران شركة البترول الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- اطلعت اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان، اليوم الثلاثاء،على واقع عمل شركة البترول الوطنية، ونظرتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.
وأكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني النيابية المهندس محمد السعودي، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع القدرة الإنتاجية لحقل غاز الريشة حسب الخطة الاستراتيجية (2020-2030).
واطلع السعودي ونواب اللجنة والكتلة: أيوب خميس، وتيسير كريشان، وناجح العدوان، وعودة النوايشة، ومحمد الخلايلة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، على الوضع المالي لشركة البترول الوطنية ورأس مالها والمشاريع التي تنفذها، إضافة الى عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي وحفر الآبار من النفط ومشتقاته.
بدوره، قدم مدير عام الشركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، عرضاً توضيحياً عن الشركة، مشيراً إلى أنها شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 99.92 بالمئة للحكومة والباقي للقطاع الخاص.
وبين أن رأس مال الشركة يبلغ نحو 15مليون دينار، وهي غير خاضعة لقانون الموازنة العامة ولا لقانون الفوائض المالية، ولا يوجد عليها قروض، حيث يتم توزيع الأرباح سنوياً التي وصلت إلى 5 ملايين دينار.
ولفت إلى أن عمل الشركة الرئيسي في منطقة الريشة، حيث تبلغ مساحة منطقة الامتياز 9 آلاف كيلو متر مربع للبحث عن الغاز، مؤكداً سعي الشركة لرفع الإنتاجية من خلال زيادة حفر الآبار التي لا تتم إلا بعد تنفيذ الدارسات اللازمة.
وبين أن الشركة تعاقدت مع شركة خدمات لحفر عشر آبار، على أساس تسليم مفتاح، لزيادة عدد الآبار المحفورة بالحقل.
وفي نهاية الزيارة أكد النواب، ضرورة رفع رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم للاكتتاب في السوق المالي لتتمكن من مواصلة دورها على أكمل وجه.
-(بترا)
م خ/ ن ح/رق
26/09/2023 15:46:28
MENAFN26092023000117011021ID1107146250
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