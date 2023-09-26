اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان تزوران شركة البترول الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- اطلعت اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان، اليوم الثلاثاء،على واقع عمل شركة البترول الوطنية، ونظرتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.

وأكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني النيابية المهندس محمد السعودي، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع القدرة الإنتاجية لحقل غاز الريشة حسب الخطة الاستراتيجية (2020-2030).

واطلع السعودي ونواب اللجنة والكتلة: أيوب خميس، وتيسير كريشان، وناجح العدوان، وعودة النوايشة، ومحمد الخلايلة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، على الوضع المالي لشركة البترول الوطنية ورأس مالها والمشاريع التي تنفذها، إضافة الى عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي وحفر الآبار من النفط ومشتقاته.

بدوره، قدم مدير عام الشركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، عرضاً توضيحياً عن الشركة، مشيراً إلى أنها شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 99.92 بالمئة للحكومة والباقي للقطاع الخاص.

وبين أن رأس مال الشركة يبلغ نحو 15مليون دينار، وهي غير خاضعة لقانون الموازنة العامة ولا لقانون الفوائض المالية، ولا يوجد عليها قروض، حيث يتم توزيع الأرباح سنوياً التي وصلت إلى 5 ملايين دينار.

ولفت إلى أن عمل الشركة الرئيسي في منطقة الريشة، حيث تبلغ مساحة منطقة الامتياز 9 آلاف كيلو متر مربع للبحث عن الغاز، مؤكداً سعي الشركة لرفع الإنتاجية من خلال زيادة حفر الآبار التي لا تتم إلا بعد تنفيذ الدارسات اللازمة.

وبين أن الشركة تعاقدت مع شركة خدمات لحفر عشر آبار، على أساس تسليم مفتاح، لزيادة عدد الآبار المحفورة بالحقل.

وفي نهاية الزيارة أكد النواب، ضرورة رفع رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم للاكتتاب في السوق المالي لتتمكن من مواصلة دورها على أكمل وجه.

-(بترا)

م خ/ ن ح/رق

26/09/2023 15:46:28