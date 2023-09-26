إدارية النواب تطلع على واقع عمل مؤسسة التدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول ( بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب يزن الشديفات، على واقع العمل وبرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة.

وأشار الشديفات إلى أهمية المؤسسة، باعتبارها الرافد الرئيس لسوق العمل الأردني بأغلب المهارات التقنية، مبيناً أن المؤسسة ساهمت في تخفيض نسب البطالة بين أبناء المجتمع من خريجي المؤسسة وانخراطهم بسوق العمل، خاصة في بعض القطاعات المسيطر عليها من العمالة الوافدة.

وثمن التوجه إلى تعزيز التعليم المهني والتقني من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، باعتباره المخرج الوحيد من أزمة البطالة، إضافة إلى تهيئة شباب مهنيين وتقنيين لأشغال الوظائف المختلفة.

من جانبه، قدم الغرايبة عرضاً حول مشاريع وإنجازات المؤسسة، والخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها لكافة أبناء وبنات المجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسة التي تضم 35 معهداً للتدريب، موزعة على كافة مناطق المملكة بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة سنويا ، "آخذين بعين الاعتبار 7 معاهد ستكون تحت إدارة مؤسسة ولي العهد ضمن مشروع الشراكة مع جامعة الحسين التقنية، بهدف تطوير برامج ومشاغل التدريب المهني في المعاهد، كما أن المؤسسة تقدم برامج هجينة لكل من التدريب المهني و التعليم المهني - الثانوي البريطاني التطبيقي من خلال 21 معهدا ، و7 معاهد متخصصة في برامج تدريب مهني متميزة.

وأكد مدير المؤسسة، أن نسب ارتفاع الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني تزيد بنسبة 24 بالمئة عن العام 2022، وأن جميع خدمات التدريب التي تقدمها المؤسسة مجانية لكل مستفيد ومفتوحة لكل أبناء الوطن ، وأن بعض الدورات التدريبية التي تكلف المستفيد في القطاع الخالص حوالي 1500 دينار، تقدم لأبناء المجتمع مجاناً ، إضافة إلى شهادات معتمده في البرنامج التدريبي .

كما أكد أن الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة، مكنها من الانخراط والتواصل مع الجهات الداعمة والمنظمات الدولية وجلب العديد من الدعم والتمويل لإقامة وتنفيذ المعاهد التدريبية، مشيرا إلى قيام المؤسسة بجلب تمويل العام الماضي، وصل إلى 5 ملايين دينار.

وأوضح أن المؤسسة، تقدم خدماتها التدريبية في 123 برنامجا تعليميا وتدريبيا، في وقت تقدم فيه مدارس التعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم حوالي 6 برامج تدريبية، موضحاً أن بعض البرامج التدريبية مثل، المهارات السياحية، وصيانة السيارات الكهربائية، كانت نسب تشغيل المتدربين فيها حوالي 92 بالمئة، وتم استحداث التدريب في تخصصات جديدة كالمهارات الرقمية والأمن السيبراني التي تم دعمها من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

من جانبهم، أشاد النواب: عبدالله عيال عواد، وعلي الطراونة، واسماعيل المشاقبة، ومحمد المريات، بدور المؤسسة في نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات ودعم هذه الفئة من أبناء الوطن لخفض نسبة البطالة، مؤكدين ضرورة إيجاد برامج تدريبية تشمل كافة المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأكدوا أهمية تحسين واقع التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم وتطويره بطريقة صحيحة وسليمة، إضافة إلى توفير الأجهزة والبنية التحتية اللازمة لرفع مستوى التعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكة والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات التي تتطلب توفير الخبرات المهنية والتقنية باستمرار.

وفي نهاية الاجتماع، تبنت اللجنة جملة من التوصيات أبرزها، المحافظة على استقلالية مؤسسة التدريب المهني ماليا وإدارياً، والتوسع في برامج التدريب المهني لجميع الأعمار وعدم حصرها في برامج التعليم المهني، ودعم خطة إعادة تأهيل وشراء التجهيزات لمعاهد التدريب المهني من موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات بحكم دورها وواجبها في هذا المجال، ورفع موازنة المؤسسة الرأسمالية لاستحداث برامج تدريب مهني وتقني مطلوبة في سوق العمل.

--(بترا)

ع س/ف م/رق

26/09/2023 15:45:16