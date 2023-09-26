مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا) هبة العسعس- برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، الذي تنظمه اللجنة، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن مشاركة المرأة حظيت باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث دخل الأردن مئويته الثانية بخطوات وتوجهات واضحة وعملية.

وأضافت بني مصطفى أنه تم إطلاق مشروع تحديث ثلاثي الأبعاد في العام الماضي، لافتة إلى أن هذا المشروع ينظر للمرأة شريكة في الرؤية والإنجاز.

وأوضحت أن عام 2022 شهد تعديلات مهمة، أبرزها وجود مادة جديدة في الدستور الأردني كفلت تمكين المرأة في المجالات كافة، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها المضي قدما في تنفيذ الرؤى الملكية التي طالت السياسة والاقتصاد والتحديث الإداري.

وفي الوقت نفسه، لفتت بني مصطفى إلى وجود تحديات تواجهها المرأة في هذا المجال، حيث بين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من يعاني من عدم تكافؤ الفرص بينهما مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.

وبينت أن نسبة الفجوة في التكافؤ في المنطقة تقدر بـ 62.6 بالمئة، وفي المشاركة الاقتصادية والفرص بلغت الفجوة 44 بالمئة، فيما تشير البيانات إلى انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة في معدل التكافؤ بالمنطقة منذ آخر إصدار للتقرير، استنادا إلى عينة ثابتة من الدول التي جرى مراجعتها منذ عام 2006.

وأكدت بني مصطفى، أن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة كفاءات وطاقات هائلة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات بشكل أمثل يحقق العدالة ويزيد من النمو والازدهار.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الأردن، المهندسة مها علي، أهمية هذا المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ إن زيادة مشاركة النساء الاقتصادية وتوفير الفرص لهن لدخول سوق العمل واستمرارهن فيه من أبرز التحديات التي تواجه بلداننا العربية، مبينة أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية حوالي 20 بالمئة فقط.

وقالت إن الأردن يسعى من خلال الحكومات المتعاقبة وبتشاركية مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية مهمة، بهدف تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف، بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.

وأشارت علي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 تسعى في هدفها الأول إلى وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية، للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز، حيث جاءت الخطة التنفيذية للاستراتيجية بمحاور شاملة ومنها التمكين الاقتصادي.

وأضافت أن هذا التمكين يتناول مبادرات ومشاريع تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وممكنة لعمل المرأة واستمرارها فيه ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وتوفير فرص التدريب للنساء لتأهيلهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتسهيل وصولهن إلى التمويل ودعم نمو وتطوير مشاريعهن.

وقال سفير جهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، إن هذا المؤتمر يدل على أهمية مشاركة المرأة والكشف عن التحديات التي تواجهها والآفاق التي تتطلع إليها، مبينا أن التمكين هو إدماج المرأة في الاقتصاد كونها محركا أساسيا للنمو والازدهار.

وأضاف مولتكه، أن النساء في العالم تستفيد من الفرص التي تطرح أمامهن لتصل إلى مستويات الإدارة التنفيذية، لافتا إلى أنها على الرغم من ذلك لم تصل إلى درجة المساواة بالمشاركة، وتواجه كثيرا من العقبات، بسبب تغير وتنوع الأسباب الثقافية والدينية والاجتماعية.

وقالت المدير العام لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، إنه يتوجب على المعنيين في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية التفكير خارج الصندوق، لوجود تحولات كثيرة تحدث في العالم، كالتغيير المناخي والتقلبات الجيوسياسية والحروب، تحد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

ودعت النساء إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الاقتصادية ليس كحق لهن إنما كواجب عليهن، لافتة إلى وجود تحديات تستوجب تحويلها لفرص حقيقية للإبداع والريادة.

وأكدت كيوان، أن على النساء أن يكن أكثر وعيا واستعدادا وإقداما، مع سعي الجهات المعنية بتمكين النساء ليكن قادرات على النجاح، بالإضافة إلى دور الحكومات في إتاحة الإدماج للنوع الاجتماعي من خلال التشريعات والسياسات العامة، لإيجاد بيئة آمنة للمرأة وضمان نجاحها بالعمل.

وشارك في الجلسة الأولى عضوات المجلس التنفيذي الممثل بكل من: وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وعضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، والمدير العام لدائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضو المجلس التنفيذي عن جمهورية العراق الدكتورة يسرى كريم محسن، والمستشار في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية فريال سالم.

كما يتمثل المجلس بعضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اللبنانية وفاء الضيقة حمزة، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اليمنية الدكتورة شفيقة سعيد عبده، ورئيسة المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس التنفيذي عن جمهورية مصر العربية الدكتورة مايا مرسي، ووزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعضو المجلس التنفيذي عن المملكة المغربية عواطف حيار.

--(بترا)

ه ع/ن ح/رق

26/09/2023 15:27:23