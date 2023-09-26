لجنة الطاقة النيابية تكرم شركات رائدة في مجال الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- كرمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الثلاثاء، عددا من الشركات الرائدة في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب المهندس طلال النسور، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وممثلين عن شركات الطاقة.
وقال النسور إن التكريم جاء بهدف دعم وتحفيز الشركات الرائدة في مجال الطاقة نظرا لمساهمتها في تنمية القطاع.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدفع باتجاه إيجاد حلول بديلة من شأنها التخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن.
بدورهم، أشار النواب، عبدالله عواد، وموسى هنطش، وعلي الطراونة، وضرار الحراسيس، وأحمد القطاونة، إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي تقدمها الشركات العاملة بقطاع الطاقة وتحفيزها لتكون مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر استثمارات تحقق المصلحة العامة.
ولفتوا إلى أن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مجال الطاقة وتوظيف بدائل الطاقة البديلة واستغلالها لتخفيض قدر الإمكان من فاتورة الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على المستثمر و المواطن.
من جانبه، قال الخرابشة إن التكريم يأتي كدعم وتشجيع لشركات تسهم في تخفيف عبء فاتورة الطاقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة.
وأوضح أن الوزارة على تواصل مستمر مع الشركات الرائدة بهذا المجال كونها تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني .
--(بترا)
م خ/م ف
26/09/2023 15:04:18
MENAFN26092023000117011021ID1107146247
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