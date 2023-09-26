لجنة الطاقة النيابية تكرم شركات رائدة في مجال الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- كرمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الثلاثاء، عددا من الشركات الرائدة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب المهندس طلال النسور، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وممثلين عن شركات الطاقة.

وقال النسور إن التكريم جاء بهدف دعم وتحفيز الشركات الرائدة في مجال الطاقة نظرا لمساهمتها في تنمية القطاع.

وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدفع باتجاه إيجاد حلول بديلة من شأنها التخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن.

بدورهم، أشار النواب، عبدالله عواد، وموسى هنطش، وعلي الطراونة، وضرار الحراسيس، وأحمد القطاونة، إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي تقدمها الشركات العاملة بقطاع الطاقة وتحفيزها لتكون مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر استثمارات تحقق المصلحة العامة.

ولفتوا إلى أن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مجال الطاقة وتوظيف بدائل الطاقة البديلة واستغلالها لتخفيض قدر الإمكان من فاتورة الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على المستثمر و المواطن.

من جانبه، قال الخرابشة إن التكريم يأتي كدعم وتشجيع لشركات تسهم في تخفيف عبء فاتورة الطاقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة.

وأوضح أن الوزارة على تواصل مستمر مع الشركات الرائدة بهذا المجال كونها تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني .

--(بترا)

م خ/م ف

26/09/2023 15:04:18