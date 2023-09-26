الروائي الجزائري واسيني الأعرج يحاور عن التاريخ من خلال تجربته الروائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول(بترا)- أكد الروائي الجزائري الدكتور واسيني الأعرج، أهمية أن يتناول الروائي التاريخ في رواياته وقصصه الأدبية.

جاء ذلك في ندوة حوارية بعنوان "التاريخ، والرواية، وأنا"، نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس الاثنين في منتدى شومان الثقافي وأدارتها الناقد الدكتورة رزان إبراهيم.

وقال الروائي الأعرج، إن العلاقة بين التاريخ والرواية تغيرت في هذا الزمن عما كانت عليه قديما، حيث كانت العلاقة قديما من المسلمات، واليوم أصبحت العلاقة محاورة.

وأضاف أنه يوجد في داخل كل نص أدبي وروائي جزء من التاريخ، وعندما نصنف الرواية التاريخية يفترض أن يكون قد مر على الحادث الذي يشكل المعيار الأساسي للرواية زمنا معينا، وكُتب عنه، وأصبح هناك ردود أفعال حوله.

وأشار إلى أنه حين نطلق صفة الرواية التاريخية على رواية معينة، فيجب أن يتوفر في النص جزء معين من تاريخ الشخصية أو الحادثة أو الوضع الاجتماعي وغيرها من المعايير.

ولفت إلى أهمية أن لا يتبنى الروائي موقفا ايدولوجيا سياسيا يسقطه على روايته عند الكتابة، ما يسهم بإسقاط النص.

وقال إنه ليس على الكاتب الدخول في الكثير من التفاصيل الخاصة بشخصية الرواية؛ وهو ما يسمى بـ "الأدب الاستقصائي"، بل عليه أن يعيش في بعض المواقف والأحداث الخاصة بالشخصية؛ ليفهم مشاعرها وأحاسيسها، ويستطيع الكتابة عنها مثلما فعل عند الكتابة عن الأديبة مي زيادة في رواية "مي ليالي إيزيس كوبيا، ثلاثمئة ليلة وليلة في جحيم العصفورية"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي ظلت مجهولة عن حياتها، وحاول اكتشافها من خلال رحلة بحث طويلة في مصر ولبنان وفلسطين.

وتطرق إلى الرسالة التي أرادها من روايته "العربي الأخير"، مستعرضا الظروف والتحديات والحروب التي كانت موجودة خلال كتابته الرواية، إضافة إلى غياب الأمل، فعمل على شخصية الرواية التي بقيت متفائلة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها.

وأكد أن مساحة الكتابة هي ملك للكاتب وحده، فحينما يبدأ بالكتابة فإنه يضع لنفسه مساحة تاريخية خاصة، فيأخذ العناصر التاريخية المهمة التي تخدم نصه الأدبي.

وكانت الدكتورة إبراهيم، نوهت في بداية الحوارية بأن الروائي الكبير واسيني الأعرج، استطاع أن ينفذ إلى قلوب فئة عريضة من القراء من خلال روايات تمكنت من تطويع الجمالي كي يؤدي وظيفة الإدهاش مضافا إليها وظيفة تمرير المعرفي وربما تسويغ الفكري.

وقالت في الحوارية التي حضرها جمع من الأدباء والمثقفين والمهتمين، إن أعماله امتازت بتنوع لافت في أساليب مزجت بين الرسائل والمذكرات في كثير من الأحيان، ولن يفوته بالمثل هذا التراوح بين منطق فانتازي يغادر قوانين الحياة ليقول الحياة بكل أشكال القهر والعذاب التي يتعرض لها البشر في كل مكان وزمان.

--(بترا)

م ت/ن ح

26/09/2023 14:53:17