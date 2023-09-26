السفير السعودي لدى فلسطين: مبادرة السلام العربية نقطة أساسية في أي اتفاق قادم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 أيلول (بترا) - أكد السفير السعودي لدى فلسطين، قنصلها العام في القدس، نايف السديري، تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية أساسا لحل القضية الفلسطينية، وأنها النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم".
جاء ذلك خلال لقاء السفير السديري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، سلمه خلالها نسخة من أوراق اعتماده، سفيرا لدى فلسطين وقنصلا عاما للسعودية في القدس.
وأشار السديري في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى أهمية القضية الفلسطينية، وحلها على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.
من جهته، قال المالكي إن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، وتطويرها باعتبارها مسؤولية كبرى، والعمل من أجل المهمة الأساسية في إبقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل العرب، وبالتأكيد للسعودية".
--(بترا)
م ف/ ف ج
26/09/2023 14:50:03
MENAFN26092023000117011021ID1107146245
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