السفير السعودي لدى فلسطين: مبادرة السلام العربية نقطة أساسية في أي اتفاق قادم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 أيلول (بترا) - أكد السفير السعودي لدى فلسطين، قنصلها العام في القدس، نايف السديري، تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية أساسا لحل القضية الفلسطينية، وأنها النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم".

جاء ذلك خلال لقاء السفير السديري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، سلمه خلالها نسخة من أوراق اعتماده، سفيرا لدى فلسطين وقنصلا عاما للسعودية في القدس.

وأشار السديري في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى أهمية القضية الفلسطينية، وحلها على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.

من جهته، قال المالكي إن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، وتطويرها باعتبارها مسؤولية كبرى، والعمل من أجل المهمة الأساسية في إبقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل العرب، وبالتأكيد للسعودية".

--(بترا)

م ف/ ف ج

26/09/2023 14:50:03

