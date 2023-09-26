منتخب الرماية يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- افتتح لاعبا المنتخب الوطني للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب، ومحمد القاسم، اليوم الثلاثاء، مشاركة الرماية الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022).
وجاءت مشاركة اللاعبين في اليوم الأول من الدور التمهيدي لرماية السكيت، إذ حقق اللاعب آل غالب 68 نقطة من أصل 75 طبقا، فيما حقق اللاعب القاسم 65 نقطة من أصل 75 طبقا.
ويستكمل اللاعبان آل غالب والقاسم يوم غد الأربعاء الرماية على 50 طبقا آخر ليتم احتساب مجموع النقاط من أصل 125 طبقا.
ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بهذه الألعاب يوم الجمعة المقبل بخوض لاعبتا المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 أمتار، فيما يشارك لاعبا رماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم السبت المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
26/09/2023 14:43:12
MENAFN26092023000117011021ID1107146244
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