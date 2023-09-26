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منتخب الرماية يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

9/26/2023 2:41:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- افتتح لاعبا المنتخب الوطني للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب، ومحمد القاسم، اليوم الثلاثاء، مشاركة الرماية الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022).
وجاءت مشاركة اللاعبين في اليوم الأول من الدور التمهيدي لرماية السكيت، إذ حقق اللاعب آل غالب 68 نقطة من أصل 75 طبقا، فيما حقق اللاعب القاسم 65 نقطة من أصل 75 طبقا.
ويستكمل اللاعبان آل غالب والقاسم يوم غد الأربعاء الرماية على 50 طبقا آخر ليتم احتساب مجموع النقاط من أصل 125 طبقا.
ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بهذه الألعاب يوم الجمعة المقبل بخوض لاعبتا المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 أمتار، فيما يشارك لاعبا رماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم السبت المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
26/09/2023 14:43:12

MENAFN26092023000117011021ID1107146244

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