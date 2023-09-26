الاحتلال يهدم ممتلكات ويعتقل 10 فلسطينيين في الضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 أيلول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل والبركسات في قرية النويعمة شمالي مدينة أريحا، واعتقلت عشرة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة والقدس المحتلة.
وقال مجلس قروي النويعمة في بيان، إن الاحتلال اقتحم القرية، وهدم عددا من المنازل والبركسات بحجة عدم الترخيص.
كما قطع مستوطنون متطرفون عددا من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأوضح الناشط ضد الاستيطان في جنوب نابلس فؤاد حسن، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالي في المنطقة.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، عشرة مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالاختناق.
وداهمت القوات عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق جنين.
وأكد نادي الأسير ، أن المعتقلين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
26/09/2023 13:58:07
MENAFN26092023000117011021ID1107146241
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