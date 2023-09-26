الاحتلال يهدم ممتلكات ويعتقل 10 فلسطينيين في الضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 أيلول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل والبركسات في قرية النويعمة شمالي مدينة أريحا، واعتقلت عشرة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة والقدس المحتلة.

وقال مجلس قروي النويعمة في بيان، إن الاحتلال اقتحم القرية، وهدم عددا من المنازل والبركسات بحجة عدم الترخيص.

كما قطع مستوطنون متطرفون عددا من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان في جنوب نابلس فؤاد حسن، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالي في المنطقة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، عشرة مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالاختناق.

وداهمت القوات عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق جنين.

وأكد نادي الأسير ، أن المعتقلين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ ف ج

26/09/2023 13:58:07