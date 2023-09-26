Tuesday, 26 September 2023 11:49 GMT

الاحتلال يهدم ممتلكات ويعتقل 10 فلسطينيين في الضفة والقدس

9/26/2023 2:41:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 أيلول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل والبركسات في قرية النويعمة شمالي مدينة أريحا، واعتقلت عشرة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة والقدس المحتلة.
وقال مجلس قروي النويعمة في بيان، إن الاحتلال اقتحم القرية، وهدم عددا من المنازل والبركسات بحجة عدم الترخيص.
كما قطع مستوطنون متطرفون عددا من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأوضح الناشط ضد الاستيطان في جنوب نابلس فؤاد حسن، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالي في المنطقة.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، عشرة مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالاختناق.
وداهمت القوات عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق جنين.
وأكد نادي الأسير ، أن المعتقلين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
26/09/2023 13:58:07

MENAFN26092023000117011021ID1107146241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث