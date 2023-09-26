الأشغال والحسين للسرطان ينظمان حملة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)-نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "تبرع بالدم .. وانقذ حياة إنسان".
وشارك في الحملة، وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، وموظفو الوزارة، وعدد من المراجعين، بإشراف من كوادر مركز الحسين للسرطان.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، إن تنظيم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان تعكس حرص الوزارة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في الحملات الوطنية التوعوية بالتعاون مع المؤسسات المعنية؛ ولا سيّما تلك العاملة في الحقل الطبي التي تقدم العون والمساعدة لفئات المجتمع كافة.
وأضاف، أن الوزارة وفرت كل التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع الإدارات ومديريات الوزارة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم كواحدة من أوجه العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي.
--(بترا)
م ح/أ أ/ ف ج
26/09/2023 13:38:13
MENAFN26092023000117011021ID1107146240
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