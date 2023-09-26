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الأشغال والحسين للسرطان ينظمان حملة للتبرع بالدم

9/26/2023 2:41:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)-نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "تبرع بالدم .. وانقذ حياة إنسان".
وشارك في الحملة، وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، وموظفو الوزارة، وعدد من المراجعين، بإشراف من كوادر مركز الحسين للسرطان.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، إن تنظيم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان تعكس حرص الوزارة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في الحملات الوطنية التوعوية بالتعاون مع المؤسسات المعنية؛ ولا سيّما تلك العاملة في الحقل الطبي التي تقدم العون والمساعدة لفئات المجتمع كافة.
وأضاف، أن الوزارة وفرت كل التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع الإدارات ومديريات الوزارة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم كواحدة من أوجه العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي.
--(بترا)
م ح/أ أ/ ف ج
26/09/2023 13:38:13

MENAFN26092023000117011021ID1107146240

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