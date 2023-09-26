الأمير مرعد يفتتح حديقة آية أغابي في العبدلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- افتتح سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء في منطقة العبدلي، حديقة تحمل أسم الراحلة "آية أغابي"، تكريما وتخليدا لذكرى أغابي على جهودها المبذولة بإنشاء مبادرة «الأردن المهيأ» عام 2017، والتي تهدف إلى جعل الأماكن التجارية والمرافق العامة والسياحية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات وكبار السن.

وتأتي الحديقة بدعم مالي من قبل أورنج الأردن وشركة العبدلي للاستثمار والتطوير والأردن المهيأ، وبدعم فني من قبل المجلس الأعلى وأمانة عمان الكبرى.

وحضر الافتتاح مدير عام "الأردن المهيأ" حكم القسوس، والرئيس التنفيذي لدى شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المهندس عامر الطراونة، ونائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية في أمانة عمان حاتم الهملان، ومدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في أورنج الأردن صالح العايد.

وتوفر الحديقة متطلبات التهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت تعمل عليها الراحلة آغابي من خلال مبادرتها، والمتمثلة بــــ(المنحدرات، ومواقف سيارات مهيأة، ومؤشرات أرضية للمكفوفين، ومناطق مخصصة لجلوس الأشخاص ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة).

وشملت اللوحة الرئيسة اسم الحديقة بلغة "برايل" للأشخاص ذوي الإعاقة ونبذة للتعريف بآية أغابي، والتي يمكن للأشخاص المكفوفين والصم قراءتها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code، والترجمة الإشارية.

وجاء اختيار الحديقة في منطقة العبدلي لتعريف مرتادي المنطقة بمتطلبات التهيئة الدنيا في الشوارع والمباني، كونها إحدى المناطق النموذجية المحددة من قبل المجلس والتي يجري العمل عليها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

وخلال الافتتاح أثنى سمو الأمير مرعد على السعي الدائم للراحلة آية أغابي، مؤسسة مبادرة "الأردن المهيأ" -خلال فترة حياتها- وعملها الدؤوب لتذليل العقبات والتحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير طرق آمنة وملائمة لهم عند زيارة الأماكن السياحية والتجارية والمرافق العامة بالأردن لتصبح القدرة على العيش باستقلالية واقعا وليس مجرد شعارات، مشيرا سموه إلى أهمية تلك المبادرة وما قد تعكسه من أثر اقتصادي على المدى البعيد.

من جهتها، تقدمت والدة الراحلة آية أغابي، مدير عام الأردن المهيأ، حكم القسوس، بالشكر لجميع من أسهم في تحقيق هذا الحلم والتكريم على أرض الواقع لإحياء ذكرى آية آغابي.

وقالت القسوس، "تعجز الكلمات عن التعبير أو وصف شعوري وشعور عائلتي عن مدى امتناننا لهذا التكريم المميز "، معتبرة أن تكريم آية بهذه الحديقة المميزة والمهيأة وبهذا الموقع المفضل لها يعكس اهتمامها وشغفها لتحقيق التهيئة والدمج في الأردن، ويدفع إلى الاستمرار بتحقيق حلمها.

بدورها، أكدت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن الحديقة تمثل بداية خطوة أولى لبناء ثقافة تصميم وإنشاء حدائق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت أن مساهمة أورنج في إنشاء الحديقة جاء ضمن مظلة "قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة"، لتأكيد أهمية الجهود المتواصلة في هذا المجال.

وأوضحت أن شركة الأردن المهيأ التي عملت على تنفيذ هذه الحديقة إحدى الشركات الناشئة التي كانت قد انضمت للموسم الثامن من برنامج أورنج الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية (BIG)".

من جانبه، أوضح المهندس الطراونة، أهمية حديقة "آية أغابي" المخصصة لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى التزام شركة العبدلي بتقديم وجهة حيوية ومقصد مفضل للجميع دون استثناء أو تمييز.

ولفت إلى مواصلة الشركة العمل على توفير مساحات آمنة وصديقة لجميع الزوار، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم على اختلافها وتنوعها، ابتداء من سهولة الوصول، وإلى قضائهم أوقاتا نوعية، مع تركيز كبير على إزالة الحواجز والعقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بما يقدم معنى حقيقيا للإدماج في عالم اليوم المتنوع."

يشار إلى أن آية أغابي هي ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعرضت لحادث سيارة في عمر الثامنة عشرة ما أفقدها القدرة على المشي، وحصلت على بكالوريوس في دراسات التنمية والتطوير من جامعة بيركلي في كاليفورنيا.

وعملت أغابي مع عدد من المنظمات الدولية؛ مثل اليونيسيف واللجنة الدولية للإغاثة، كما عملت مستشارة للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

وأسست آية في عام 2017 مبادرة "الأردن المهيأ"، وهي مبادرة تهدف إلى جعل الأماكن التجارية والمرافق العامة والسياحية في الأردن صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفيت آية في أوج عطائها عام 2019.

--(بترا)

ح ظ/أ أ/ ف ج

26/09/2023 13:36:00