الأمير مرعد يفتتح حديقة آية أغابي في العبدلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- افتتح سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء في منطقة العبدلي، حديقة تحمل أسم الراحلة "آية أغابي"، تكريما وتخليدا لذكرى أغابي على جهودها المبذولة بإنشاء مبادرة «الأردن المهيأ» عام 2017، والتي تهدف إلى جعل الأماكن التجارية والمرافق العامة والسياحية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات وكبار السن.
وتأتي الحديقة بدعم مالي من قبل أورنج الأردن وشركة العبدلي للاستثمار والتطوير والأردن المهيأ، وبدعم فني من قبل المجلس الأعلى وأمانة عمان الكبرى.
وحضر الافتتاح مدير عام "الأردن المهيأ" حكم القسوس، والرئيس التنفيذي لدى شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المهندس عامر الطراونة، ونائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية في أمانة عمان حاتم الهملان، ومدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في أورنج الأردن صالح العايد.
وتوفر الحديقة متطلبات التهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت تعمل عليها الراحلة آغابي من خلال مبادرتها، والمتمثلة بــــ(المنحدرات، ومواقف سيارات مهيأة، ومؤشرات أرضية للمكفوفين، ومناطق مخصصة لجلوس الأشخاص ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة).
وشملت اللوحة الرئيسة اسم الحديقة بلغة "برايل" للأشخاص ذوي الإعاقة ونبذة للتعريف بآية أغابي، والتي يمكن للأشخاص المكفوفين والصم قراءتها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code، والترجمة الإشارية.
وجاء اختيار الحديقة في منطقة العبدلي لتعريف مرتادي المنطقة بمتطلبات التهيئة الدنيا في الشوارع والمباني، كونها إحدى المناطق النموذجية المحددة من قبل المجلس والتي يجري العمل عليها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
وخلال الافتتاح أثنى سمو الأمير مرعد على السعي الدائم للراحلة آية أغابي، مؤسسة مبادرة "الأردن المهيأ" -خلال فترة حياتها- وعملها الدؤوب لتذليل العقبات والتحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير طرق آمنة وملائمة لهم عند زيارة الأماكن السياحية والتجارية والمرافق العامة بالأردن لتصبح القدرة على العيش باستقلالية واقعا وليس مجرد شعارات، مشيرا سموه إلى أهمية تلك المبادرة وما قد تعكسه من أثر اقتصادي على المدى البعيد.
من جهتها، تقدمت والدة الراحلة آية أغابي، مدير عام الأردن المهيأ، حكم القسوس، بالشكر لجميع من أسهم في تحقيق هذا الحلم والتكريم على أرض الواقع لإحياء ذكرى آية آغابي.
وقالت القسوس، "تعجز الكلمات عن التعبير أو وصف شعوري وشعور عائلتي عن مدى امتناننا لهذا التكريم المميز "، معتبرة أن تكريم آية بهذه الحديقة المميزة والمهيأة وبهذا الموقع المفضل لها يعكس اهتمامها وشغفها لتحقيق التهيئة والدمج في الأردن، ويدفع إلى الاستمرار بتحقيق حلمها.
بدورها، أكدت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن الحديقة تمثل بداية خطوة أولى لبناء ثقافة تصميم وإنشاء حدائق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينت أن مساهمة أورنج في إنشاء الحديقة جاء ضمن مظلة "قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة"، لتأكيد أهمية الجهود المتواصلة في هذا المجال.
وأوضحت أن شركة الأردن المهيأ التي عملت على تنفيذ هذه الحديقة إحدى الشركات الناشئة التي كانت قد انضمت للموسم الثامن من برنامج أورنج الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية (BIG)".
من جانبه، أوضح المهندس الطراونة، أهمية حديقة "آية أغابي" المخصصة لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى التزام شركة العبدلي بتقديم وجهة حيوية ومقصد مفضل للجميع دون استثناء أو تمييز.
ولفت إلى مواصلة الشركة العمل على توفير مساحات آمنة وصديقة لجميع الزوار، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم على اختلافها وتنوعها، ابتداء من سهولة الوصول، وإلى قضائهم أوقاتا نوعية، مع تركيز كبير على إزالة الحواجز والعقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بما يقدم معنى حقيقيا للإدماج في عالم اليوم المتنوع."
يشار إلى أن آية أغابي هي ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعرضت لحادث سيارة في عمر الثامنة عشرة ما أفقدها القدرة على المشي، وحصلت على بكالوريوس في دراسات التنمية والتطوير من جامعة بيركلي في كاليفورنيا.
وعملت أغابي مع عدد من المنظمات الدولية؛ مثل اليونيسيف واللجنة الدولية للإغاثة، كما عملت مستشارة للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
وأسست آية في عام 2017 مبادرة "الأردن المهيأ"، وهي مبادرة تهدف إلى جعل الأماكن التجارية والمرافق العامة والسياحية في الأردن صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفيت آية في أوج عطائها عام 2019.
--(بترا)
ح ظ/أ أ/ ف ج
26/09/2023 13:36:00
MENAFN26092023000117011021ID1107146239
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