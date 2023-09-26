إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور الخصاونة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

2. يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.

3. يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

4. يعين معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

5. يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

6. تعين معالي السيدة ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.

7. تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

8. يعين معالي الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 11 ربيع الأول من سنة 1445 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من أيلول سنة 2023 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 26/9/2023:

1. معالي السيد محمد جميل موسى النجار، وزير المياه والري.

2. معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

3. معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

4. معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

5. معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

واستقبل جلالة الملك الوزيرين المستقيلين، معبرا عن تقديره لجهودهما خلال عملهما الفترة الماضية.

--(بترا)

ف ج

26/09/2023 13:23:31