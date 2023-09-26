انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 18.6% خلال 7 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة 18.6 بالمئة.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، لتصل إلى حوالي 1.750 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.151 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تموز الماضي للعام الحالي، إلى نحو 401 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 636 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 377 مليون دينار، وثم ارواح النفط "البنزين" بنحو 373 مليونا.
كما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "السولار" ما يقارب 342 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 22 مليون دينار.
--(بترا)
و ر/ أ أ / س س
26/09/2023 13:00:28
MENAFN26092023000117011021ID1107146237
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