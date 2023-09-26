انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 18.6% خلال 7 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة 18.6 بالمئة.

وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، لتصل إلى حوالي 1.750 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.151 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تموز الماضي للعام الحالي، إلى نحو 401 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 636 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 377 مليون دينار، وثم ارواح النفط "البنزين" بنحو 373 مليونا.

كما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "السولار" ما يقارب 342 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 22 مليون دينار.

--(بترا)

و ر/ أ أ / س س

26/09/2023 13:00:28