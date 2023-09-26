ندوة ثقافية باربد بعنوان الأدب الساخر وتأثيره في ثقافتنا الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 26 أيلول (بترا)- نظمت جمعية معاً لنرتقي الثقافية في مركز اربد الثقافي وضمن برامجها الأسبوعية مساء أمس الاثنين، ندوة ثقافية بعنوان" الأدب الساخر وتأثيره في ثقافتنا الأردنية"، بحضور مدير ثقافة اربد عاقل خوالدة وحشد من الأدباء والمثقفين من المحافظة.
ورحبت رئيسة الجمعية فاتن الجيزاوي خلال الندوة، بالمشاركين والحضور، وتحدثت عن خطط وبرامج الجمعية الثقافية من خلال عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات الثقافية المنوعة.
من جهتها، تحدثت الدكتورة مها المبيضين عن الأدب الساخر أكاديمياً، مستعرضة عدة نماذج من الأدب الساخر من بعض كتاباتها، وتحدث الأديب رائد عبدالرحمن حجازي عن الأدب الساخر تاريخيا وثقافيا، وقرأ عدة نماذج من كتاباته حول موضوع الأدب الساخر من كتابه بعنوان " خُربُط..بُربُط ".
وتحدث المخرج الفنان وليد الجيزاوي عن الأدب الساخر فنياً وسينمائيا، مبينا أن الكوميديا ثلاثة أنواع وهي السوداء، الصفراء والبالص، مقدما شرحا مفصلا عن كل نوع منها.
كما تخلل الندوة العديد من الأسئلة والإستفسارات والمداخلات القيمة من قبل الحضور والمشاركين .
--(بترا)
ع ع/ أ أ / س س
26/09/2023 12:56:51
MENAFN26092023000117011021ID1107146236
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