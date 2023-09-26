ندوة ثقافية باربد بعنوان الأدب الساخر وتأثيره في ثقافتنا الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 26 أيلول (بترا)- نظمت جمعية معاً لنرتقي الثقافية في مركز اربد الثقافي وضمن برامجها الأسبوعية مساء أمس الاثنين، ندوة ثقافية بعنوان" الأدب الساخر وتأثيره في ثقافتنا الأردنية"، بحضور مدير ثقافة اربد عاقل خوالدة وحشد من الأدباء والمثقفين من المحافظة.

ورحبت رئيسة الجمعية فاتن الجيزاوي خلال الندوة، بالمشاركين والحضور، وتحدثت عن خطط وبرامج الجمعية الثقافية من خلال عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات الثقافية المنوعة.

من جهتها، تحدثت الدكتورة مها المبيضين عن الأدب الساخر أكاديمياً، مستعرضة عدة نماذج من الأدب الساخر من بعض كتاباتها، وتحدث الأديب رائد عبدالرحمن حجازي عن الأدب الساخر تاريخيا وثقافيا، وقرأ عدة نماذج من كتاباته حول موضوع الأدب الساخر من كتابه بعنوان " خُربُط..بُربُط ".

وتحدث المخرج الفنان وليد الجيزاوي عن الأدب الساخر فنياً وسينمائيا، مبينا أن الكوميديا ثلاثة أنواع وهي السوداء، الصفراء والبالص، مقدما شرحا مفصلا عن كل نوع منها.

كما تخلل الندوة العديد من الأسئلة والإستفسارات والمداخلات القيمة من قبل الحضور والمشاركين .

--(بترا)

ع ع/ أ أ / س س

26/09/2023 12:56:51

