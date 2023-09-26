إشهار رواية تفوح ناردينا للسماعين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول(بترا)-احتفى إعلاميون ومهتمون بإشهار رواية "تفوح ناردينا" للكاتبة رلى سماعين، مساء امس الاثنين في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

وتحدث في الاحتفائية التي حضرتها الوزيرة السابقة المهندسة مها علي، الروائي الزميل رمضان الرواشدة والإعلامية بيان التل والباحث الاقتصادي الدكتور فادي الداوود والناشطة الاجتماعية نوال القصار.

وفي حديثه عن الرواية، اعتبر الزميل الرواشدة في الاحتفائية التي أدارها الناشر مراد سارة، أن "تفوح ناردينا" يعد البداية الأدبية الحقيقية للكاتبة السماعين بعد أن أصدرت سابقا كتابي "حصن السلام" و"نحو الهزيع الأخير"، مشيرا الى أن رواية "تفوح ناردينا" هي مجموعة من القصص التي يربطها رابط واحد هو المكان ويمكن في ذات الوقت اعتبارها مجموعة قصصية إذا قرأناه منفردة وقصص يمكن اعتبارها رواية قصيرة إذا قرأناها كاملة، كما يمكن تسميتها رواية "مكانية" تتحرك شخوصها في نفس المكان بحيث أن "البطل" فيها هو المكان .

وقال إن هذه الرواية يتحرك فيها الشخوص بمكان واحد ضمن هموم مختلفة وحكاياتها اقرب الى الحقيقة وتكشف جوانبا مهمة من النفس البشرية وترصد تحولات الناس وانكفاءاتهم وانتصاراتهم وهمومهم الصغيرة، لافتا الى ان لغة الرواية جاءت بسيطة جدا اقرب ما تكون الى اللغة الصحفية بعيدا عن التصنع او التكلف او التفنن بالاستعارات او الديباجات اللغوية والمهارات الإنشائية وغيرها.

وأكد انه لم يجد ربطا بين العنوان الذي اختارته الكاتبة والقصص، مشيرا الى نظرية "العتبات" بحيث ان العنوان يعد العتبة الأولى لقراءة أي عمل ابداعي ووسيلة لتنبيه المتلقي وتحضيره للدخول الى عالم النص، الا انه استدرك أن العنوان كان تشويقيا من نوع ما، كما حفلت القصص كذلك بنوع خاص من التشويق في شخصياتها والعبر التي تقف ورائها.

من جهتها، لفتت التل الى عنصر التشويق والحس الإنساني في قصص الرواية، مبينة ابرز ما تجلى فيها عن محاربة الشر وما زخرت بها من ملامح وأبعاد إنسانية والمحافظة على السلام الداخلي.

بدوره، قال الداوود إن القصص حملت العديد من المعاني الجميلة والرسائل العميقة.

من جانبها، نوهت القصار بالحس الإيجابي في قصص الرواية، موضحة بانها تكشف عن تناقضات وخفايا النفس البشرية، ورأت ان الكاتبة السماعين في روايتها تدعو الى المحبة.

وفي ختام الاحتفائية وقعت سماعين عددا من نسخ روايتها للحضور.

--(بترا)

م ت/أ أ / س س

26/09/2023 12:36:00