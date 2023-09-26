لاعب المنتخب الوطني للمبارزة عودة يودع دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، إياد عودة، اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
ورغم خروجه من دور الـ16 إلا أن "عودة" قدم أداء قويا في المباريات التي لعبها ضمن منافسات سلاح الإيبيه، وحقق 4 انتصارات خلال المنافسات.
وفاز عودة في 3 نزالات بالدور الأول على كل من ، الياباني كانو كوكي، والباكستاني مجاهد، والإماراتي محمد المزمي، مقابل 3 خسائر أمام كل من لاعبي منغوليا وهونغ كونغ وأوزبكستان.
وبعد تأهله إلى دور خروج المغلوب، فاز على الكويتي عبدالرحمن في دور الـ 32 قبل أن يخسر أمام لاعب هونغ كونغ "هو تن.
ويختتم المنتخب الوطني للمبارزة يوم غد الأربعاء، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، حيث سيخوض منتخب السيدات منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
26/09/2023 12:11:23
MENAFN26092023000117011021ID1107146234
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