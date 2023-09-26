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لاعب المنتخب الوطني للمبارزة عودة يودع دورة الألعاب الآسيوية

9/26/2023 2:41:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، إياد عودة، اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
ورغم خروجه من دور الـ16 إلا أن "عودة" قدم أداء قويا في المباريات التي لعبها ضمن منافسات سلاح الإيبيه، وحقق 4 انتصارات خلال المنافسات.
وفاز عودة في 3 نزالات بالدور الأول على كل من ، الياباني كانو كوكي، والباكستاني مجاهد، والإماراتي محمد المزمي، مقابل 3 خسائر أمام كل من لاعبي منغوليا وهونغ كونغ وأوزبكستان.
وبعد تأهله إلى دور خروج المغلوب، فاز على الكويتي عبدالرحمن في دور الـ 32 قبل أن يخسر أمام لاعب هونغ كونغ "هو تن.
ويختتم المنتخب الوطني للمبارزة يوم غد الأربعاء، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، حيث سيخوض منتخب السيدات منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
26/09/2023 12:11:23

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