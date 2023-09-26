ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.8% خلال 7 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، بنحو 5.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.62 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 13.8 بالمئة.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع 13505 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.3 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية شهر تموز الماضي من هذا العام نحو 4.43 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.85مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.1 بالمئة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 84.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر السبعة الماضي للعام الحالي بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1 بالمئة، بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 بالمئة بانخفاض نسبته 9.5 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.

اما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية بحسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش اعلى نسبة اذ بلغت 14.4 بالمئة بمساحة مقدارها 0.622 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.

ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.44 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.96 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.2 بالمئة.

أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة.

--(بترا)

و ر/ أ أ / س س

26/09/2023 12:09:54