ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.8% خلال 7 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، بنحو 5.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.62 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 13.8 بالمئة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع 13505 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.3 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية شهر تموز الماضي من هذا العام نحو 4.43 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.85مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.1 بالمئة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 84.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر السبعة الماضي للعام الحالي بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1 بالمئة، بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 بالمئة بانخفاض نسبته 9.5 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.
اما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية بحسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش اعلى نسبة اذ بلغت 14.4 بالمئة بمساحة مقدارها 0.622 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.
ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.44 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.96 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.2 بالمئة.
أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة.
--(بترا)
و ر/ أ أ / س س
26/09/2023 12:09:54
MENAFN26092023000117011021ID1107146233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.