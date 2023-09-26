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لاعب منتخب التايكواندو الحلواني يحرز أول ميدالية في الألعاب الآسيوية

9/26/2023 2:41:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، اليوم الثلاثاء، أول ميدالية للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022 ) المقامة في الصين.
ونجح الحلواني، في إحراز الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت سن 63 كغم.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الميداليات للأردن في عدد من الألعاب الرياضية.
--(بترا)
خ خ /أ م/ س س
26/09/2023 11:50:09

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