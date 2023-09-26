لاعب منتخب التايكواندو الحلواني يحرز أول ميدالية في الألعاب الآسيوية

لاعب منتخب التايكواندو الحلواني يحرز أول ميدالية في الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/26/2023 2:41:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، اليوم الثلاثاء، أول ميدالية للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022 ) المقامة في الصين.
ونجح الحلواني، في إحراز الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت سن 63 كغم.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الميداليات للأردن في عدد من الألعاب الرياضية.
--(بترا)
خ خ /أ م/ س س
26/09/2023 11:50:09
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