منتخب السلة يفوز على تايلند بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- فاز المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، على نظيره المنتخب التايلندي بنتيجة 97 إلى 63 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب البحريني عند الساعة السادسة من صباح يوم الخميس المقبل في صالة مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي، لحساب مباريات الجولة الثانية.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

26/09/2023 11:49:07