منتخب السلة يفوز على تايلند بدورة الألعاب الآسيوية

منتخب السلة يفوز على تايلند بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/26/2023 2:41:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- فاز المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، على نظيره المنتخب التايلندي بنتيجة 97 إلى 63 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية.
ويلتقي المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب البحريني عند الساعة السادسة من صباح يوم الخميس المقبل في صالة مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي، لحساب مباريات الجولة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
26/09/2023 11:49:07
MENAFN26092023000117011021ID1107146231
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