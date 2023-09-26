الجمعية الأردنية للماراثونات تفتح باب التسجيل لماراثون عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن فتح باب التسجيل لماراثون عمان 2023، الذي سينطلق يوم الجمعة 13 تشرين الأول المقبل، تحت شعار "اركض في قلب عمان".

ويهدف الماراثون إلى تعزيز الوعي بأهمية رياضة الجري والنشاط البدني كأسلوب حياة، حيث يشهد الماراثون مشاركة دولية واسعة لتثري تجربة العدائين وتعزز روح المنافسة لديهم .

وأكدت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا للفعاليات الداعمة للعمل الخير.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "نعمل على دعم المبادرات الإنسانية ونحفزها على المشاركة في الحدث، لتعزيز أهدافها الإنسانية والخيرية ونشرها، لزيادة الوعي نحو هذه المبادرات" .

وتدعم الجمعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من كفيفين (كلي وجزئي) ومعاقين حركيا، بحيث تخصص جوائز لهم مع احتساب نتائجهم بشكل منفصل عن السباق، وإذا كان عدد المتسابقين المشاركين في التنافس الفردي أقل من خمسة أشخاص بكل فئة، يتوج المركز الأول فقط ويتم توزيع الجوائز بناء على فئة السباق.

وتخصص الجمعية أيضا جوائز عينية لسباق الأطفال للمراكز الأولى عن كل فئة، وفي حال الفوز بأكثر من فئة، يتم الحصول على كامل مبلغ الجائزة ذات القيمة الأعلى، على أن يكون استلام الجوائز المالية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج كحد أقصى، وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المتسابق حقه بالجائزة.

وأشارت الجمعية أن باب التسجيل متاح من خلال مكتبها في الشميساني، بدءا من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، أو عبر موقعها الإلكتروني، مع إمكانية الدفع الإلكتروني، كما أعلنت الجمعية فتح أبوابها أيام السبت، لغايات التسجيل، حيث حرصت الجمعية على تقديم خدمة جديدة تتمثل بالتوصيل عدة السباق إلى المتسابقين، الذي يسجلون إلكترونيا.

وفيما يخص سباق الأطفال الذي سيقام في حدائق الحسين يوم الجمعة 6 تشرين الأول المقبل، سيتم التسجيل وتسليم أرقام عدة المشاركة للأطفال في مكتب الجمعية أيضا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، وستكون نقطة الانطلاق مقابل إشارات الساحة الهاشمية لسباقي (42 كم) الماراثون (فردي / تتابع)، وسباق (21 كم ) نصف ماراثون، فيما ستكون نقطة انطلاق سباق (10 كم) مقابل المركز الثقافي الملكي، على أن تكون نقطة النهاية عند الساحة الهاشمية، وسيصار لتوزيع الجوائز في حفل يقام بالمدرج الروماني في منطقة وسط البلد.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

26/09/2023 11:46:01