ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا) - تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه تقدم أمس، أحد الأشخاص بشكوى حول فقدانه مبلغ 50 ألف دينار من مركبته الشخصية في مدينة اربد.
وأكد انه وبعد التحقيق والبحث والتحري من قبل البحث الجنائي تبين أن الشخص السارق قام بمغافلة صاحب المركبة وسرقة المبلغ من المركبة، إذ جرى تحديد هويته وضبطه وبحوزته معظم المبلغ المالي.
ودعا الناطق الإعلامي، الجميع الى عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المركبات تحت اي ظرف كان وعدم اعتبار المركبة مكاناً آمناً لحفظ وترك الأموال تجنبا للسرقة أو للمغافلة.
--(بترا)
ل م/ أ أ / س س
26/09/2023 11:26:53
MENAFN26092023000117011021ID1107146229
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