MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا) - تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه تقدم أمس، أحد الأشخاص بشكوى حول فقدانه مبلغ 50 ألف دينار من مركبته الشخصية في مدينة اربد.

وأكد انه وبعد التحقيق والبحث والتحري من قبل البحث الجنائي تبين أن الشخص السارق قام بمغافلة صاحب المركبة وسرقة المبلغ من المركبة، إذ جرى تحديد هويته وضبطه وبحوزته معظم المبلغ المالي.

ودعا الناطق الإعلامي، الجميع الى عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المركبات تحت اي ظرف كان وعدم اعتبار المركبة مكاناً آمناً لحفظ وترك الأموال تجنبا للسرقة أو للمغافلة.

--(بترا)

ل م/ أ أ / س س

26/09/2023 11:26:53