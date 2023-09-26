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إحياء الذكرى التاسعة لرحيل خالد صالح بمسرح الهناجر .. غدا

9/26/2023 2:39:58 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم أصدقاء الفنان خالد صالح بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة ذكرى رحيل الفنان خالد صالح التاسعة على مسرح الهناجر غدا الأربعاء، والذي قدم عليه خالد صالح العديد من الأعمال مع فرقة الحركة المسرحية الحرة وغيرها، وذلك بحضور لفيف من الفنانين والكتاب والمخرجين ومنهم نجله أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهني والفنانون محيى اسماعيل، صبري فواز، طارق عبد العزيز، سلوى محمد علي، محسن منصور، محمد رضوان، مصطفى شعبان، أحمد فهيم، أدهم السعيد، ياسر الطوبجي، نرمين زعزع، والمخرج خالد جلال، السيناريست سيد فؤاد، السيناريست أحمد عبد الله، الدكتورة هدى وصفي مدير مسرح الهناجر للفنون السابقة وعدد من الصحفيين والنقاد .

ويعرض أثناء الاحتفالية أفلام قصيرة عن رحلة خالد صالح في المسرح والسينما والتليفزيون وأغنية عن صالح إخراج منى أحمد وإنتاج قناة نايل سينما، كما سيلقى عدد من الفنانين والحضور شهادات حول خالد صالح.


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