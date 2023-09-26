صوفيا لورين تجرى عملية ناجحة بسبب كسر في الفخذ

(MENAFN
- Youm7)
خضعت النجمة العالمية صوفيا لورين لعملية جراحية ناجحة بسبب كسر في الفخذ، وهي حاليا بخير وصحة جيدة وفي مرحلة التعافي، وكان فريقها كشف عن سقوطها ونجاح العملية.وقال مصدر لصحيفة هوليوود ريبورتر إن لورين سقطت في الحمام، وعلى الرغم من "التفاؤل الحذر" بشأن تعافيها، ستتبعها عملية طويلة من إعادة التأهيل.
وكان من المقرر أن تفتتح الممثلة فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم تأجيل أي من مواعيد ظهورها للعام القادم، وكانت آخر مرة ظهرت فيها بداية الشهر في مهرجان البندقية السينمائي.
جاء أحدث دور للممثلة في فيلم The Life Ahead، وهو فيلم من إنتاج Netflix لعام 2020 من إخراج ابنها إدواردو.
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