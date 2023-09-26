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صوفيا لورين تجرى عملية ناجحة بسبب كسر في الفخذ

9/26/2023 2:39:58 PM
(MENAFN- Youm7)

خضعت النجمة العالمية صوفيا لورين لعملية جراحية ناجحة بسبب كسر في الفخذ، وهي حاليا بخير وصحة جيدة وفي مرحلة التعافي، وكان فريقها كشف عن سقوطها ونجاح العملية.وقال مصدر لصحيفة هوليوود ريبورتر إن لورين سقطت في الحمام، وعلى الرغم من "التفاؤل الحذر" بشأن تعافيها، ستتبعها عملية طويلة من إعادة التأهيل.


وكان من المقرر أن تفتتح الممثلة فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم تأجيل أي من مواعيد ظهورها للعام القادم، وكانت آخر مرة ظهرت فيها بداية الشهر في مهرجان البندقية السينمائي.


جاء أحدث دور للممثلة في فيلم The Life Ahead، وهو فيلم من إنتاج Netflix لعام 2020 من إخراج ابنها إدواردو.



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