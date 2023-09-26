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عروض فنية من الأردن وبولندا والكونغو بملتقى أولادنا فى ساحة الشعب

9/26/2023 2:39:58 PM
(MENAFN- Youm7) احتضنت ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عروضا فنية للفرق المشاركة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة مؤسس الملتقى سهير عبد القادر.
وشارك في العروض فريق "أولادنا"، حيث قدموا عرضا استعراضيا على أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبوالسعود، وفريق "عزيمتنا" من الأردن، وفريق "مالي جورزوياسكي" من بولندا، وفريق "ليبوبرد" من الكونغو، وانتقلت الفرق المشاركة في العروض بأتوبيس "أولادنا" المكشوف، ولقيت العروض تفاعلا كبيرا من الحضور.
وحرصت الفرق الفنية المشاركة على التقاط صور تذكارية بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، كما زار "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، النصب التذكارى وحى الحكومة وغيرها من معالم العاصمة الجديدة.وأقيمت فعاليات اليوم بحضور أعضاء لجان التحكيم الفنية، برئاسة الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة "أولادنا".
وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.
وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.





















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