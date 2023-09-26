بدء التحقيق في إدعاءات التحرش المقدمة ضد الممثل العالمى راسل براند

MENAFN - Youm7) أكدت شرطة العاصمة في لندن أنها بدأت التحقيق بعد تلقيها مزاعم عن الاعتداء الجنسي الذى ارتكبه النجم العالمى راسل براند ، في وقت سابق من هذا الشهر، اتُهم الممثل الكوميدي والمقدم التلفزيوني والممثل وخبير الصحة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي زُعم أنها حدثت بين عامي 2006 و2013.

ومع نفى براند جميع هذه الاتهامات، لم يتم إجراء أي اعتقالات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، قالت شرطة العاصمة (عبر موقع Metro) إنها تلقت "عددًا من ادعاءات الاعتداء الجنسي في لندن" بعد تقارير إخبارية عن براند.

راسل براند

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" و"ذا تايمز" و"ديسباتشز" على القناة الرابعة في تحقيق مشترك نُشر في 16 سبتمبر الجارى أن امرأة زعمت أن براند اغتصبها، بينما اتهمته ثلاث آخريات بالاعتداء الجنسي، وادعت إحدى السيدات أن براند كان مسيئًا جسديًا وعاطفيًا.

ومع ذلك، منذ النشر الأول، تم الإبلاغ عن اعتداء جنسي منفصل مزعوم حدث في عام 2003 عبر بي بي سي نيوز، وقد تقدم عدد من الضحايا المزعومين خلال الأيام الأخيرة.

تلقت شرطة العاصمة أيضًا عددًا من الادعاءات المتعلقة بجرائم جنسية ارتكبت خارج لندن وقالت إنها ستحقق فيها، وجميع هذه الجرائم ليست حديثة، وسيقدم الضباط دعمًا متخصصًا لجميع النساء اللاتي قدمن ادعاءات.

يتم إجراء التحقيق من قبل محققين في قيادة الجريمة المتخصصة المركزية بشرطة العاصمة، بقيادة مراقب المباحث آندي فورفي، وقال المشرف فورفي:“نحن نواصل تشجيع أي شخص يعتقد أنه ربما كان ضحية لجريمة جنسية، بغض النظر عن المدة التي مرت عليها، على الاتصال بنا".

وتابع فورفى "نحن نتفهم أن الأمر قد يبدو وكأنه خطوة صعبة وأريد أن أؤكد أن لدينا فريقًا من المسؤولين المتخصصين متاحين لتقديم المشورة والدعم"، ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص والتحقيقات مستمرة.