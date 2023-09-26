سمسمية وحمصية.. عزة صممت مجسمات لحلوى المولد صغيرة الحجم.. صور

(MENAFN
- Youm7) تعتبر قطع الحلوى من سمسمية وحمصية وفولية والملبن بكافة أنواعه وغيرها من القطع الحلوى المختلفة جزءا من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، حيث اعتاد المصريون على شرائها بجانب "العروسة والفارس " ولذلك اتجهت لتصميم حلوى المولد على هيئة مجسمات تجعل من يرى صورها يشعر وكأنها حقيقية.
مجسم لحلوى المولد
تحدثت عزة عاطف، ابنة محافظة الإسكندرية، عن اتجاهها لتصميم المجسمات، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" أنا بحب الرسم والتصوير الفوتوغرافى من صغرى ومن حوالى 7 سنين اشتريت صلصال وحاولت أعمل بيه أشكال ووقتها اكتشفت شغفي، وكنت الأول بصمم أشكال تقليدية لحد ما اتعلمت أعمل من الصلصال أشكال لأطعمة مختلفة ووقتها اتخصصت في تصميم مصغرات الأكل".
مجسم لشربات المولد
وأكدت عزة الحاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية، إن تصميماتها لا تطرحها للبيع، حيث قالت :"أنا مش ببيع شغلي لأنى بعتبره هوايتي اللي بحبها و بعملها بحب و بحتفظ بشغلي فى بيتي، وصممت أشكال لأكلات كتير و عملت على توثيق الأكلات المصرية بالصلصال الحراري، ونشرت صور شغلى على صفحتى على "الفيس بوك" وعجبت ناس كتير، لكن للأسف فيه ناس اتهمتنى إن شغلى كله فوتوشوب، وده خلانى أصور شغلى بالفيديو عشان الناس تصدقنى".
مجسمات لحلوى المولد
صممت عزة عدة مجسمات لأشهر قطع حلوى المولد النبوي الشريف مثل الحمصية والفولية والبندقية والملبن الأحمر والفسدقية، حيث اعتادت على تصميم أشهر المأكولات المرتبطة بالمناسبات المختلفة، حيث قالت :"عملت معظم الأكلات المصرية و تقريباً كل الأكلات اللى بتتحضر في المواسم والأعياد زى عيد الفطر والأضحى
وشم النسيم وعزومة أول يوم رمضان بمشروباته وحلاوة المولد، وكل المجسمات دى كانت في حجم الجنيه المعدن و بعدين طورت من نفسي و بقيت بعمل مجسم لوجبة غذائية بخطواتها يعني أصمم مجسم المحشي و تحضيراته و كذلك المسقعة و وصينية البطاطس و الكشري و الفول والفلافل و الفطير المشلتت و الكبسة السعودي و أصناف كتير كمان، وبدأت أعمل فيديوهات أشرح فيها عمل المجسمات ".
مجسم لشربات
أكدت عزة على أن زوجها وبناتها وعائلتها من أكبر الداعمين والمشجعين لها، وعن الصعوبات التي تواجهها في عملها قالت:" الصعوبات اللى بقابلها هو أن القطعة بتحتاج وقت كبير منى عشان تطلع بالشكل النهائي اللي باين فى الصور و بتدخل الفرن كذا مرة و أنا بشكلها وده بياخد وقت ومجهود كبير".
وعبرت عزة عن حلمها الذى تتمنى تحقيقه، حيث قالت :"نفسي أطلع جيل جديد من الأطفال بيحبوا النوع ده من الفن و أعمل متحف بيضم مجسمات للأكلات المصرية".
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