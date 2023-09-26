سمسمية وحمصية.. عزة صممت مجسمات لحلوى المولد صغيرة الحجم.. صور

MENAFN - Youm7) تعتبر قطع الحلوى من سمسمية وحمصية وفولية والملبن بكافة أنواعه وغيرها من القطع الحلوى المختلفة جزءا من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، حيث اعتاد المصريون على شرائها بجانب "العروسة والفارس " ولذلك اتجهت لتصميم حلوى المولد على هيئة مجسمات تجعل من يرى صورها يشعر وكأنها حقيقية.

مجسم لحلوى المولد

تحدثت عزة عاطف، ابنة محافظة الإسكندرية، عن اتجاهها لتصميم المجسمات، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" أنا بحب الرسم والتصوير الفوتوغرافى من صغرى ومن حوالى 7 سنين اشتريت صلصال وحاولت أعمل بيه أشكال ووقتها اكتشفت شغفي، وكنت الأول بصمم أشكال تقليدية لحد ما اتعلمت أعمل من الصلصال أشكال لأطعمة مختلفة ووقتها اتخصصت في تصميم مصغرات الأكل".

مجسم لشربات المولد

وأكدت عزة الحاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية، إن تصميماتها لا تطرحها للبيع، حيث قالت :"أنا مش ببيع شغلي لأنى بعتبره هوايتي اللي بحبها و بعملها بحب و بحتفظ بشغلي فى بيتي، وصممت أشكال لأكلات كتير و عملت على توثيق الأكلات المصرية بالصلصال الحراري، ونشرت صور شغلى على صفحتى على "الفيس بوك" وعجبت ناس كتير، لكن للأسف فيه ناس اتهمتنى إن شغلى كله فوتوشوب، وده خلانى أصور شغلى بالفيديو عشان الناس تصدقنى".

مجسمات لحلوى المولد

صممت عزة عدة مجسمات لأشهر قطع حلوى المولد النبوي الشريف مثل الحمصية والفولية والبندقية والملبن الأحمر والفسدقية، حيث اعتادت على تصميم أشهر المأكولات المرتبطة بالمناسبات المختلفة، حيث قالت :"عملت معظم الأكلات المصرية و تقريباً كل الأكلات اللى بتتحضر في المواسم والأعياد زى عيد الفطر والأضحى

وشم النسيم وعزومة أول يوم رمضان بمشروباته وحلاوة المولد، وكل المجسمات دى كانت في حجم الجنيه المعدن و بعدين طورت من نفسي و بقيت بعمل مجسم لوجبة غذائية بخطواتها يعني أصمم مجسم المحشي و تحضيراته و كذلك المسقعة و وصينية البطاطس و الكشري و الفول والفلافل و الفطير المشلتت و الكبسة السعودي و أصناف كتير كمان، وبدأت أعمل فيديوهات أشرح فيها عمل المجسمات ".

مجسم لشربات



أكدت عزة على أن زوجها وبناتها وعائلتها من أكبر الداعمين والمشجعين لها، وعن الصعوبات التي تواجهها في عملها قالت:" الصعوبات اللى بقابلها هو أن القطعة بتحتاج وقت كبير منى عشان تطلع بالشكل النهائي اللي باين فى الصور و بتدخل الفرن كذا مرة و أنا بشكلها وده بياخد وقت ومجهود كبير".

وعبرت عزة عن حلمها الذى تتمنى تحقيقه، حيث قالت :"نفسي أطلع جيل جديد من الأطفال بيحبوا النوع ده من الفن و أعمل متحف بيضم مجسمات للأكلات المصرية".