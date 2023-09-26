5 أبراج مابتحبش المكياج وبتفضل الجمال الطبيعي.. شعارها الجمال جمال الروح

(MENAFN
- Youm7) أصبحت النساء اليوم أكثر وعياً بمظهرهن من أي وقت مضى بسبب ازدهار صناعات التجميل والمكياج. وأصبحن يبرعن في استخدامه لتعزيز جمالهن الطبيعي ولإخفاء عيوب البشرة مثل الهالات السوداء أو آثار البثور أو غيرها. ولكن في بعض الأحيان يستخدمنه بطريقة تغير شكلهن بدرجة كبيرة، قد تجعلهن يظهرن أجمل وأكثر جاذبية، إلا أن بعض الرجال لا يفضلون هذا ويثير إعجابهم أكثر في شريكة حياتهم أن يكون جمالها طبيعيل.
ووفقاً لموقع "pinkvilla" يفضل الرجال من مواليد بعض
الأبراج
الجمال الطبيعي وهذه الأبراج هى:
رجال 5 أبراج التي لا يفضلون المكياج لزوجاتهم:
برج الحوت:
مولود برج الحوت متقلب المزاج بشكل كبير، ولا ينسى بسهولة، وهو علامة مائية خجولة، ويقدر من حوله ولديه خبرة في حب الذات، وعندما يكون لديه شريكة حياة وقد لا تكون في احسن حالاتها وتحتاج المزيد من وتحسين شكلها ووضع المكياج، ولكنه لا يهتم بالمظهر ويفضل الجمال الطبيعى لأنه يرى أنه الأجمل عن المظهر الصناعى.
مكياج (1)
برج الجوزاء:
برج الجوزاء، من الأبراج التي تكون قادرة على منح شريكته الثقة بالنفس، وبرغم أن رجل الجوزاء يحب السيدة التي تهتم بشكلها وأناقتها، إلا أنه لا يفضل الفتاة التي تضع أمور كثيرة من وضع الرموش ومستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه لأبراز الشكل، فهو يحب الجمال الطبيعى الأقرب للملامح الريفية الطبيعية التي يحبها.
برج الحمل:
رجل برج الحمل، مستقل بشكل كبير، ويعطى شريكته الكثير من مشاعر الحب والرومانسية، ويشجع شريكته أن تكون على طبيعتها وتهتم بنفسها من الداخل أكثر عن الخارج، مما يزيد من احترام شريكته لذاتها بشكل كبير.
مكياج
برج القوس:
مولود برج القوس، لا يهتم بالمظاهر، ولهذا فهو من الأبراج التي لا تهتم بأن تضع شريكته المكياج على وجهها، أو تكون في حالة من الفوضى، فهو يهتم بشكل أكبر بذكاء شريكته وحس الدعابة لديها، بدلا من الشكل الخارجي.
برج الثور:
مولود برج الثور قادر على زيادة ثقة شريكته في نفسها بشكل كبير، من خلال أن يشجعها في أشياء أخرى بعيد عن وضع المكياج والمظهر الذى تظهر به، ويفضل أكثر الاهتمام بالقدرات الفكرية عن الشكل الخارجي.
مكياج
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