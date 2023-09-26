5 أبراج مابتحبش المكياج وبتفضل الجمال الطبيعي.. شعارها الجمال جمال الروح

MENAFN - Youm7) أصبحت النساء اليوم أكثر وعياً بمظهرهن من أي وقت مضى بسبب ازدهار صناعات التجميل والمكياج. وأصبحن يبرعن في استخدامه لتعزيز جمالهن الطبيعي ولإخفاء عيوب البشرة مثل الهالات السوداء أو آثار البثور أو غيرها. ولكن في بعض الأحيان يستخدمنه بطريقة تغير شكلهن بدرجة كبيرة، قد تجعلهن يظهرن أجمل وأكثر جاذبية، إلا أن بعض الرجال لا يفضلون هذا ويثير إعجابهم أكثر في شريكة حياتهم أن يكون جمالها طبيعيل.ووفقاً لموقع "pinkvilla" يفضل الرجال من مواليد بعضالأبراجالجمال الطبيعي وهذه الأبراج هى:رجال 5 أبراج التي لا يفضلون المكياج لزوجاتهم:برج الحوت:

مولود برج الحوت متقلب المزاج بشكل كبير، ولا ينسى بسهولة، وهو علامة مائية خجولة، ويقدر من حوله ولديه خبرة في حب الذات، وعندما يكون لديه شريكة حياة وقد لا تكون في احسن حالاتها وتحتاج المزيد من وتحسين شكلها ووضع المكياج، ولكنه لا يهتم بالمظهر ويفضل الجمال الطبيعى لأنه يرى أنه الأجمل عن المظهر الصناعى.



مكياج (1)

برج الجوزاء:

برج الجوزاء، من الأبراج التي تكون قادرة على منح شريكته الثقة بالنفس، وبرغم أن رجل الجوزاء يحب السيدة التي تهتم بشكلها وأناقتها، إلا أنه لا يفضل الفتاة التي تضع أمور كثيرة من وضع الرموش ومستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه لأبراز الشكل، فهو يحب الجمال الطبيعى الأقرب للملامح الريفية الطبيعية التي يحبها.

برج الحمل:

رجل برج الحمل، مستقل بشكل كبير، ويعطى شريكته الكثير من مشاعر الحب والرومانسية، ويشجع شريكته أن تكون على طبيعتها وتهتم بنفسها من الداخل أكثر عن الخارج، مما يزيد من احترام شريكته لذاتها بشكل كبير.



مكياج



برج القوس:

مولود برج القوس، لا يهتم بالمظاهر، ولهذا فهو من الأبراج التي لا تهتم بأن تضع شريكته المكياج على وجهها، أو تكون في حالة من الفوضى، فهو يهتم بشكل أكبر بذكاء شريكته وحس الدعابة لديها، بدلا من الشكل الخارجي.

برج الثور:

مولود برج الثور قادر على زيادة ثقة شريكته في نفسها بشكل كبير، من خلال أن يشجعها في أشياء أخرى بعيد عن وضع المكياج والمظهر الذى تظهر به، ويفضل أكثر الاهتمام بالقدرات الفكرية عن الشكل الخارجي.

مكياج



